Это произойдет уже в декабре - власти сообщили украинцам прекрасную новость

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев поделился с украинскими гражданами радостной и долгожданной новостью. Он отметил, что Украина может получить очередной транш МВФ в декабре этого года. По словам политика, наша страна выполнила большинство структурных маяков для получения финансовой помощи от Фонда. Об этом он сказал в эфире "Украинского радио", передает ONLINE.UA.

"Есть надежда на то, что наша переговорная команда добьется успеха и мы получим транш в декабре", — подчеркнул Дмитрий Гетманцев.

Стоит обратить внимание на то, что миссия Международного валютного фонда недавно сделала паузу в визитах в Украину, чтобы детально изучить вопрос антикоррупционных органов, дел вокруг Суркисов и Приватбанка, использования средств COVID-фонда и тому подобное. Руководство Фонда регулярно напоминает официальному Киеву о важности новой антикоррупционной инфраструктуры в Украине, однако пока не может назвать дату миссии для транша stand by.

Недавно также глава Министерства финансов Сергей Марченко заверил украинцев, что команда Денис Шмыгаля полностью выполняет те структурные маяки, которые предусматривает программа сотрудничества с МВФ. Кабинет министров рассчитывает до конца года получить запланированные транши. Кроме того, глава НБУ Кирилл Шевченко недавно сообщил, что свежий макропрогноз регулятора построен на предположении, что второй транш от Фонда будет в 2020 году.

Как уже упоминалось ранее, Совет директоров МВФ утвердил программу сотрудничества с Украиной на 5 млрд долларов. Программа рассчитана на 18 месяцев.

Как сообщал ONLINE.UA, в Международном валютном фонде напомнили об условиях, которые необходимо выполнить Украине для получения нового транша по программе stand-by. В первую очередь, они касаются борьбы с коррупцией на всех уровнях.