Голосование на выборах в самоизоляции - МОЗ объяснило, к чему готовиться

Местные выборы в 2020 году по всей Украине пройдут на фоне пандемии коронавируса COVID-19 . Для голосования в условиях карантина ЦИК разработала специальные правила безопасности, а в Минздраве объяснили, как голосовать в случае самоизоляции. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на выступление министра Максима Степанова.

По его словам, украинцы с коронавируса или подозрением на него не будут ни в коем случае лишены возможности отдать свой голос. Для этого им необходимо подать заявку до 23 октября — тогда смогут проголосовать из дома.

Чиновник напомнил — участие в выборах это конституционное право всех людей.

"Если человек находится с COVID-19 , она должна обратиться в территориальную избирательную комиссию — если мне не изменяет память, то в 20 часов последней пятницы перед днем голосования — и оставить заявление, что она должна проголосовать на дому в связи с коронавирусная болезнью. в день голосования приедет комиссия "на дом". Конечно, приедут во всех средствах защиты — так, как это должно быть", — пояснил Степанов.

Напомним, проведение местных выборов запланировано на 25 октября. 15 июля украинский парламент принял постановление о назначении местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года. Согласно ей, местные выборы состоятся по всей Украине, за исключением оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей.

Карантин в августе пролонгировали до 31 октября, поэтому выборы обязательно проходить в соответствии с эпидемических правил.

Как сообщал ONLINE.UA 16 сентября секретарь СНБО Алексей Данилов сделал важное предупреждение всем украинским гражданам — он обратил внимание на то, что подсчет голосов на местных выборах в октябре будет крайне сложным и важным. Если граждане не будут соблюдать правила карантина, до 25 октября количество случаев заражения в Украине достигнет 360 тысяч.