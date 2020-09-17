Генпрокурор подписала ходатайство об аресте члена команды Зеленского - что происходит

13 сентября официально стало известно, что НАБУ разоблачило на взятке помощника депутата Александра Юрченко из фракции "Слуга народа" Ивана Фищенко, 15 сентября этого помощника взяли под арест с возможностью внесения залога 1 млн 552 грн. После этого сам Юрченко официально заявил, что хочет выйти из фракции и партии на время расследования дела о получении взятки, которАЯ якобы предназначалась для него — он подал заявление об исключении из фракции. Стоит отметить, что его решение поддержала команда украинского лидера Владимира Зеленского. Уже 17 сентября руководительница Офиса генеральной прокуратуры Ирина Венедиктова подписала ходатайство о содержании под стражей народного депутата "Слуги народа" Александра Юрченко, которого подозревают в получении взятки, передает ONLINE.UA со ссылкой на сообщение чиновницы в Фейсбук.

"Я принял решение и, соответственно — одновременно ответственность, подписать народному депутату подозрение и ходатайство об избрании меры пресечения — содержание под стражей", — отметила Ирина Венедиктова.

Кроме того, глава ОГП обратила внимание на то, что имеет "нулевую толерантность" к информационным атакам и коррупции и находится "вне политики". Что важно понимать, ранее Ирину Венедиктову публично критиковали за то, что она не подписала подозрение Юрченко. 15 сентября с трибуры украинского парламента она заявила, что оснований для подписания подозрения прежнему однопартийцу недостаточно.

Чуть позже НАБУ обнародовало видеоматериалы, где указывалось, что «помощник» нардепа Иван Фищенко получил по меньшей мере 63 тыс долларов взятки. Часть средств предназначалась нардепу Юрченко и вероятно членам его комитета. По словам представителей бюро, деньги предусматривались нардепу Юрченко и его сообщникам за законопроект, связанный с бытовыми отходами. Уже 17 сентября глава ОГП сообщила, что "вместе с прокурорами САП в этом деле провела несколько часов над изучением материалов уголовного производства", в результате чего принял решение подписать подозрение Юрченко.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 16 сентября посол ЕС в Украине Матти Маасикас провел срочную встречи с генпрокурором Ириной Венедиктовой.