Никакого оправдания - у Зеленского отреагировали на громкий скандал

В Офисе президента Владимира Зеленского отреагировали на коррупционный скандал, связанный с народным депутатом Александра Юрченко. Команда государственного лидера обратила внимание на вызывающее поведение парламентария и его помощника на неофициальном уровне. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ОПУ.

В Зеленского отметили, Юрченко ведет себя так, будто в 32 года вовсе не следовал за событиями в Украине от 2014 года.

"Ни оправдание этому быть не может. Вполне логично, что с такой дерзостью он стал" героем "того видео, которое обнародовало НАБУ и посмотрела вся страна. От дерзости к взяточничеству — всегда один шаг... Констатируем, что с политической и моральной точек зрения, учитывая приведенный НАБУ видеоматериал, господин Юрченко потерял этические основания быть депутатом Верховной Рады. Власть — не место для "плюшек", — заявили в ОПУ.

Упомянутые "плюшки" — это ссылка на слова одного из фигурантов схемы по получению награды за определенные поступки в должности. У президента надеются, что правоохранители имеют достаточно материалов для доказательства преступления.

"Вместе с тем обращаем внимание общественности на презумпцию невиновности: каждый человек считается невиновным, пока обратное не установлена обвинительным приговором суда. Ожидаем, что господин Юрченко сотрудничать с представителями НАБУ, САП и Офиса Генерального прокурора для установления всех истинных обстоятельств этого дела в юридическом смысле этих слов. политически и морально все уже все увидели", — подчеркнули в команде Зеленского.

Напомним, накануне президент лично обратился к НАБУ, САП и ОГПУ с требованием усилить работу в направлении борьбы с коррупцией.

Как сообщал ONLINE.UA, уже 17 сентября руководительница Офиса генеральной прокуратуры Ирина Венедиктова подписала ходатайство о содержании под стражей народного депутата "Слуги народа" Александра Юрченко, которого подозревают в получении взятки.