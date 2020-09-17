Это вам так не пройдет - Евросоюз неожиданно пригрозил Украине

Украинский парламнет 17 сентября планирует рассмотреть проект постановления № 4104 об определении представителей Верховной Рады в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Как уже упоминалось ранее, 3 сентября ВРУ не смогла назначить своих представителей в комиссию, которая будет выбирать главу САП. Последние события в Украине сильно взволновали власти Европейского Союза. Так, в Европарламенте неожиданно для всех заявили об угрозе для безвизового режима с ЕС в связи с проблемной процедурой отбора руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. С таким громким заявлением выступила немецкий евродепутат, член комитета по иностранным делам Виола фон Крамон, передает ONLINE.UA.

"В то время как международное сообщество занято Беларусью, правительство Украины спешно проталкивает кандидатов, которым не хватает опыта и добросовестности к отбору руководителя САП. Это так вам так не пройдет. Украинское правительство ставит под угрозу безвизовый режим с ЕС и последующий транш помощи в размере 1,5 млрд евро", — написала в Твиттере европейский политик.

Ранее в Европейском парламенте предупредили Украину о финансовых рисках, которые могут возникнуть из-за проблем с отбором руководителя САП.

Стоит обратить внимание на то, что недавно ключевые европейские государства и Всемирный банк письменно обратились в украинскому парламенту и предупредили о проблемах в проекте решения о процедуре замены руководителя САП Назара Холодницкого. Нельзя забывать о том, что прозрачное и соответствующее критериям избрание нового главы САП является одним из критериев предоставления 600 млн евро макрофинансовой помощи ЕС. Кроме того, это является одним из критериев по так называемому механизму приостановления безвиза со стороны Евросоюза.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что послы стран "Большой семерки" безотлагательно обратились к официальному Киеву из-за проблем с САП.