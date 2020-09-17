ЕС нанес неожиданный удар по режиму Путина - что случилось

В Европейском суде справедливости приняли жесткое решение о санкциях против "Роснефти", которые ввели из-за российского вторжения в Украину. Кремлевская компания обжаловала рестрикции от 2014 года через подачу апелляции. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Европейскую правду".

Ряд российских банков и компаний выступила с судебным иском против решений официального Брюсселя еще в 2014 году. Вердиктом от 13 сентября 2018 суд не отменил санкции. Тогда российская сторона обратилась с апелляцией.

"Суд справедливости оставил в силе решение Общего суда об отказе в удовлетворении иска против ограничительных мер, введенных в отношении российских нефтяных компаний, входящих в группу "Роснефть", в контексте украинского кризиса", — говорится в официальном заявлении.

В Общем суде решили, что представители Совета ЕС предоставили достаточное обоснование о санкционные решение — его целью стало повышение цены поступков России против украинского суверенитета и территориальной целостности.

Европейские санкции против Кремля предусматривают ограничения ряда финансовых операций, экспорта целого списка товаров и технологий, ограничение доступа избранных российских структур к рынку капитала и запрет предоставления услуг, в которых нуждаются процессы в нефтяном бизнесе.

Первые санкции вступили в силу уже весной 2014 года, позже их пролонгировали и расширяли. Брюссель добавил к экономическим рестрикций персональные — направлены против топпосадовцив Кремля.

Как сообщал ONLINE.UA 15 сентября Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время заседания Европейской комиссии выступил с неожиданным предложением, поразившая многих международных игроков. Дипломат обратил внимание на то, что скандал с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального может спровоцировать создание еще одного санкционного списка.