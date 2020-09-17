Она вышла из-под контроля: ООН поразила мир откровенным признанием

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш шокировал мир неожиданным признанием — он откровенно рассказал международному сообществу о том, что ситуация с распространением коронавируса вышла из-под контроля. Кроме того, влиятельный политик призвал все страны к глобальному прекращению боевых действий. Также Гутерриш обратил внимание на то, что количество смертей в результате пандемии приблизилось к миллиону — именно поэтому прекращение ведения боевых действий является важным, так как сейчас COVID-19 является "угрозой глобальной безопасности номер один в современном мире", цитирует пресс-служба организации. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт ООН.

Кроме того, представители Организации отметили, что вакцина не будет панацеей от эпидемии. "Одна вакцина не может решить этот кризис и уж точно не в ближайшем будущем", — подчеркнул Антониу Гутерриш. По словам руководства ООН, вакцину следует рассматривать в контексте "глобального общественного блага", которое должно быть доступно для всех, однако для этого крайне важно хорошее финансирование. Также Организация назвала "тревожными сигналами" то, что многие люди в разных странах не хотят в будущем делать прививки против коронавируса.

Стоит обратить внимание на то, что в целом в мире коронавирусную инфекцию подхватили почти 30 млн человек — эту информацию подтверждает Университет Джонса Хопкинса. Кроме того, отмечается, что умерли от осложнений болезни более 940 тыс пациентов. Только за минувшие сутки в мире обнаружили более 186 тыс больных. Что касается Украины, то по состоянию на 17 сентября заболели 166 244 человека, из которых победили недуг уже 79 913. Также указано, что 3400 пациентов с диагнозом коронавирус умерли от осложнений или сопутствующих заболеваний. По предварительным данным, вакцинироваться украинцы против коронавируса в случае появления вакцины тоже не хотят. Меньше половины граждан Украины готовы сделать прививку от COVID-19 .

Как сообщал ONLINE.UA, недавно ученые заявили, что быстре всего коронавирус передается во время пения — именно поэтому исследователи призвали хорошо подумать, перед тем, как петь или идти на концерт.