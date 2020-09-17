Украина поставила точку в скандале с хасидами на границе - что решили

Украинское правительство не планирует пропускать хасидов через границу на совместных с Беларусью участках как исключение. Министерство внутренних дел выступило с окончательным заявлением о громком инциденте. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на выступление советника министра Михаила Апостола на телевидении.

По его словам, въезд для иностранцев запрещен, соответствующее решение будет действовать до конца сентября. Главная рекомендация паломникам — ехать домой, так как вскоре погода будет ухудшаться.

"Наша рекомендация — вернуться в Беларусь, купить билеты и отправиться в свои страны", — подчеркнул Апостол.

Он отметил, ситуация в Умани, куда ежегодно направляются тысячи хасидов на празднование Рош га-Шана, контролируемая — также как и на границе. В городе зарегистрировано прибытия 3 тысяч паломников, вскоре их пустят к месту захоронения Раби нахватом, конечной цели путешествия.

"Все они попадут в место паломничества при соблюдении карантинных мероприятий", — напомнил советник Арсена Авакова.

В пограничном комитете Беларуси по состоянию на утро 17 сентября обнаружили 1 216 граждан Израиля. Накануне республиканское правительство обвинил Украину в нарушении прав человека — на фоне жестокости силовиков против белорусов протестующих.

В свою очередь Киев напомнил о запрете въезда для иностранцев, которую ввели месяц назад, а также упрекнули белорусской стороне небрежностью, поскольку они выпустили израильтян в Украину несмотря закрыта граница.

Как сообщал ONLINE.UA, команда президента Владимира Зеленского 16 сентября озвучила новые громкие обвинения официальному Минску. ОПУ опубликовал заявление, в котором требует от белорусского диктатора Александра Лукашенко прекратить распространять ложные заявления среди паломников-хасидов якобы об открытом для них границу.