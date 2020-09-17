Готовьтесь - синоптики сделали экстренное предупреждение всем украинцам

Отечественные синоптики бьют тревогу и предупреждают всех украинцев о том, что 18 сентября на территории нашей страны ожидается значительное похолодание. По словам экспертов, оно связано с перемещением холодного арктического воздуха с северо-запада. Согласно последним данным, в пятницу в Украине без осадков, только в северо-восточных областях местами кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с , порывы 15-20 м/с . Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Кроме того, отмечается, что ночью в западных и северных областях ожидается резкое понижение температуры ночью — до 4-9° тепла (в западных областях на почве местами заморозки 0-3°), днем до 10-15° тепла. На остальной территории ночью 9-14° (на побережье морей до 17°), днем 14-19°, в южной части до 22°.

"В Киеве 18 сентября ночью небольшой кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Температура ночью 7-9°, днем 13-15° .В субботу в Украине ожидается холодная погода без осадков. Температура ночью 3-8°, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 15-20° тепла. В Закарпатской области и на юге страны ночью 5-10°, днем 18-23°. Ветер северный, северо-западный, 3-8 м/с ", — говорится в сообщении.

По словам синоптиков, в столице 19 сентября осадков не ожидается, ветер северо-западный, 3-8 м/с . Температура ночью 4-6° тепла, днем 15-17°.

Кроме того, отмечается, что 17 сентября в 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях была 21-23 °, в Днепре в пределах Киева 19°.

Нельзя не упомянуть о том, что по прогнозу синоптиков, лето в Украине закончится в конце сентября. Эксперты указывают на то, что осень в этом году будет холодной и сырой, однако в октябре можно рассчитывать на "большое" бабье лето, которое порадует украинцев теплом.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что на Земле зафиксирован новый температурный рекорд и определено самое жаркое место на планете.

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