Украина на сегодня удерживает свой стратегический курс, направленный на интеграцию в НАТО, заявил президент Владимир Зеленский. Такая политика предполагается благодаря Стратегии национальной безопасности — ее приняли 14 сентября. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на выступление президента во время открытия международных учений Rapid Trident-2020 .

По его словам, интеграция важна на фоне вызовов, перед которыми стоит страна.

"Каждый раз во время встреч с международными лидерами я подчеркиваю, что война на востоке Украины — это угроза не только для Украины, это угроза для безопасности и стабильности всех стран Европы и мира. Наши партнеры абсолютно солидарны со мной в этом вопросе, поэтому мы о объединились для преодоления имеющихся вызовов и поиска механизмов адекватной реакции на них. Одним из таких является интеграция Украины в НАТО. в начале недели я утвердил Стратегию национальной безопасности Украины, согласно которой членство в НАТО является стратегическим курсом Украины", — заявил Зеленский.

Напомним, кроме вступления в НАТО сегодняшняя украинская доктрина разрабатывает интеграцию в Евросоюз — для этого Киев и Брюссель принимают новые договоренности, а также планируют обновление Соглашения об ассоциации.

Другой задачей Зеленский всегда называл завершения войны в Донбассе, которая уже стала фактором гибели 14 000 человек катастрофических изменений в обществе и чрезвычайной кризиса на международном уровне.

Как сообщал ONLINE.UA, действующая украинская власть добилась введения устойчивого режима прекращения огня на Донбассе, утверждает президент Владимир Зеленский. Именно это стало его главным достижением как государственного лидера. По его словам, приоритеты сейчас — возвращение оккупированных районов и прекращения войны.