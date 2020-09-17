Польша решила нанести еще один мощный удар по России - первые подробности

17 сентября официально стало известно, что спустя 3 года после изменения характера обвинений по делу Смоленской катастрофы польская прокуратура подала в суд ходатайство о временном аресте трех диспетчеров, которые находились на службе 10 Апреля 2010 в аэропорту Смоленска. Известно, что Следственная группа № 1 в Национальной прокуратуре обратилась в окружной суд Варшавы-Мокотув с ходатайством о временном аресте трех диспетчеров, которые выполняли в 2010 году службу в аэропорту Смоленск-Северный. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь национальной прокуратуры Ева Бялик. Речь идет о Павле П., Викторе Р. и полковнике Николае К., бывшем командире аэродрома. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на портал Onet.

По словам экспретов, это первый шаг к объявлению диспетчеров в международный розыск. Отмечается, что после возможного вынесения судом постановления о временном аресте следователи смогут принять меры к их задержанию.

"Обвинения, предъявленные диспетчерам, касаются умышленного причинения авиакатастрофы, повлекшей гибель многих людей", — отметила пресс-секретарь национальной прокуратуры.

Как уже упоминалось ранее, 3 года назад прокуратура вынесла постановление об изменении обвинения, которые были выдвинуты в 2015 году российским диспетчерам, — с неумышленного причинения катастрофы на умышленные действия, которые привели к катастрофе. Прокуроры рассматривали вариант, что подозреваемые, позволив снижение самолета и пробный подход к посадке, предполагали, что может произойти катастрофа, и согласились на нее.

Стоит обратить внимание на то, что еще в феврале 2016 российские власти отказали Польше в совершении действий, связанных с выдвижением обвинений двум диспетчерам.

Напомним, что 10 апреля 2010 года неподалеку от аэродрома "Северный" возле Смоленска разбился польский самолет Ту-154 . В катастрофе погибли 96 человек, в том числе президент Лех Качиньский. Польская делегация направлялась на мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского преступления.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, официальная Варшава не считает реальной угрозу со стороны Беларуси даже на фоне последних заявлений Александра Лукашенко.