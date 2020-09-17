Польша решила нанести еще один мощный удар по России - первые подробности

17 сентября официально стало известно, что спустя 3 года после изменения характера обвинений по делу Смоленской катастрофы польская прокуратура подала в суд ходатайство о временном аресте трех диспетчеров, которые находились на службе 10 Апреля 2010 в аэропорту Смоленска. Известно, что Следственная группа № 1 в Национальной прокуратуре обратилась в окружной суд Варшавы-Мокотув с ходатайством о временном аресте трех диспетчеров, которые выполняли в 2010 году службу в аэропорту Смоленск-Северный. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь национальной прокуратуры Ева Бялик. Речь идет о Павле П., Викторе Р. и полковнике Николае К., бывшем командире аэродрома. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на портал Onet.
По словам экспретов, это первый шаг к объявлению диспетчеров в международный розыск. Отмечается, что после возможного вынесения судом постановления о временном аресте следователи смогут принять меры к их задержанию.
Как уже упоминалось ранее, 3 года назад прокуратура вынесла постановление об изменении обвинения, которые были выдвинуты в 2015 году российским диспетчерам, — с неумышленного причинения катастрофы на умышленные действия, которые привели к катастрофе. Прокуроры рассматривали вариант, что подозреваемые, позволив снижение самолета и пробный подход к посадке, предполагали, что может произойти катастрофа, и согласились на нее.
Стоит обратить внимание на то, что еще в феврале 2016 российские власти отказали Польше в совершении действий, связанных с выдвижением обвинений двум диспетчерам.
Напомним, что 10 апреля 2010 года неподалеку от аэродрома "Северный" возле Смоленска разбился польский самолет
Как сообщал ранее ONLINE.UA, официальная Варшава не считает реальной угрозу со стороны Беларуси даже на фоне последних заявлений Александра Лукашенко.