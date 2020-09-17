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Кабмин бьет тревогу из-за новой масштабной проблемы - что произошло

Украина | Читати новину українською
Кабмин бьет тревогу из-за новой масштабной проблемы - что произошло 5G (фото — flickr.com)

Украинцы во многих регионах сопротивляются установлению инфраструктуры для внедрения мобильной связи нового поколения — 5G. В Министерстве цифровой трансформации раскрыли некоторые из случаев. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-служба ведомства.

По обнародованным данным, местные активисты ссылались на якобы вреде работы оборудования. Примеры министерство назвало следующие:

  • управление образования горсовета Броваров требует убрать базовые станции возле школы;
  • Управление здравоохранения горсовета Ивано-Франковская мешает установлению базовой станции у клинической больницы;
  • Центральная районная больница Киево-Святошинского района также препятствует установке оборудования;
  • горсовет Мариуполя создает препятствия в создании инфраструктуры совместно с Государственной судебной администрацией Донецкой области и ККП "Мариупольтеплосеть".

Минцифры обратило внимание, подобные поступки не говорят о заботе чиновников о здоровье людей.

"Мы можем еще раз подчеркнуть: базовые станции мобильной связи, устанавливаемые украинскими операторами, не вредны для людей, животных и растений. Нормы излучения базовых станций в Украине установлены в 10-100 раз строже, чем в Европе и Америке", — заявили в ведомстве.

Там напомнили о специальный орган для контроля за использованием радиочастот. задачи государственного центра заключается в проверках соблюдения правил.

Как сообщал ONLINE.UA, южнокорейские специалисты потрясли мир новой вестью. Они планируют ближайшие годы посвятить активной разработке системы связи нового поколения — 6G. Сроки выполнения пилотного проекту очерченные пока 2026-м годом. Премьер-министра Чунг Се-Кюн по этому поводу провел специальную встречу с министрами.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Украина, Мінцифри, полмтика, технологии, связь, вежі
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Обновлено:16:11, 17.09.2020

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