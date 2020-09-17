Кабмин бьет тревогу из-за новой масштабной проблемы - что произошло

Украинцы во многих регионах сопротивляются установлению инфраструктуры для внедрения мобильной связи нового поколения — 5G. В Министерстве цифровой трансформации раскрыли некоторые из случаев. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-служба ведомства.

По обнародованным данным, местные активисты ссылались на якобы вреде работы оборудования. Примеры министерство назвало следующие:

управление образования горсовета Броваров требует убрать базовые станции возле школы;

Управление здравоохранения горсовета Ивано-Франковская мешает установлению базовой станции у клинической больницы;

Центральная районная больница Киево-Святошинского района также препятствует установке оборудования;

горсовет Мариуполя создает препятствия в создании инфраструктуры совместно с Государственной судебной администрацией Донецкой области и ККП "Мариупольтеплосеть".

Минцифры обратило внимание, подобные поступки не говорят о заботе чиновников о здоровье людей.

"Мы можем еще раз подчеркнуть: базовые станции мобильной связи, устанавливаемые украинскими операторами, не вредны для людей, животных и растений. Нормы излучения базовых станций в Украине установлены в 10-100 раз строже, чем в Европе и Америке", — заявили в ведомстве.

Там напомнили о специальный орган для контроля за использованием радиочастот. задачи государственного центра заключается в проверках соблюдения правил.