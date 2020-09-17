Ей всегда 20 лет: Дженнифер Лопес похвасталась спортивной фигурой

Всемирно известная певица и голливудская актриса Дженнифер Лопес не устает удивлять своих приверженных фанатов яркими и крутыми фотографиями. На этот раз 51-летняя красавица покорила сеть волшебным фото в стильном купальнике. Поклонники Джей Ло не скрывают восторга и признаются, что их любимица, как всегда, в прекрасной физической форме. Новый снимок певица опубликовала в своих социальных сетях — за считанные часы он успел собрать миллионы лайков и сотни тысяч комментариев, передает ONLINE.UA.

"Чувствую себя золотой. Последние несколько мгновений лета", — прокомментировала свою фотографию Джей Ло.

На соблазнительном кадре звезда лежит на полотенце у моря, надев стильный розовый купальник на бретельках и завязках. Свои волосы артистка собрала в высокий пучок, а на лицо нанесла едва заметный макияж. Свой образ женщина завершила любимыми серьгами-кольцами. Новое фото красавицы продолжают активно комментировать ее фанаты.

"Как будто не 50, а 20 лет! Молоденькая и красивая девочк !; вы мой кумир; даже не представляю, сколько нужно заниматься спортом, чтобы иметь такую идеальную фигуру; я когда увидела это фото — расхотела есть свои пончики; неужели можно быть такой идеальной? такой красивой; какая же она невероятная; всегда мечтала познакомиться с Дженнифер — надеюсь, когда-то это произойдет; фото Джей Ло всегда мотивируют заниматься спортом", — делятся впечатлением в комментариях к фотографии фанаты певицы.

Нельзя не упомянуть о том, что в 51 год Дженнифер Лопес имеет невероятные формы тела — стальной пресс, упругие ягодицы и грудь, стройные ноги. Все это — результат ее постоянных тренировок, правильного питания и здорового сна. Не забывайте о физических упражнениях и Вы, чтобы всегда оставаться здоровым и красивым человеком!

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