ЕС принял мощную резолюцию против режима Лукашенко - что следует знать

Ситуация вокруг Беларуси и попыток режима Александра Лукашенко удержать власть продолжает обостряться. В четверг, 17 сентября, Европарламент принял сокрушительную революцию против действующей республиканской власти. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт учреждения.

По обнародованным данным, в документе поместить сразу несколько утверждений о позиции Брюсселя и одновременно несколько призывов. С 17 сентября ЕП:

официально не признает легитимным президентом республики Александра Лукашенко;

требует мгновенного введения санкций против диктатора и других представителей режима, которые отвечают за фальсификацию выборов;

требует применить санкции против представителей российского правительства, которые поддерживают режим Лукашенко;

призывает Евросоюз заморозить любые переводы в Минск и прекратить предоставление кредитов;

призывает отозвать решение по организации Чемпионата мира по хоккею в Беларуси, который планируется провести уже в 2021 году.

Напомним, общественно-политический кризис начался в Беларуси с 9 августа, когда ЦИК объявила победу Лукашенко на выборах с чрезвычайной поддержкой — 80% голосов. По всей стране люди возмутились таким решением на фоне многочисленных случаев фальсификации на избирательных участках.

Победу Лукашенко поддержал лично президент РФ Владимир Путин, он провел с белорусским диктатором недавно встреча, во время которой пообещал Минску кредит в 1,5 миллиарда долларов США.

Как сообщал ONLINE.UA, канцлер ФРГ Ангела Меркель продолжает внимательно следить за всеми шагами и политическими решениями команды белорусского диктатора Александра Лукашенко. На этот раз официальный Берлин пригрозил и.о. президента Беларуси включением в санкционного списка ЕС, если он не прекратит репрессии.