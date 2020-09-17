Новости

Лента новостей

ЕС принял мощную резолюцию против режима Лукашенко - что следует знать

Мир | Читати новину українською
ЕС принял мощную резолюцию против режима Лукашенко - что следует знать Олександр Лукашенко (фото — president.gov.by)

Ситуация вокруг Беларуси и попыток режима Александра Лукашенко удержать власть продолжает обостряться. В четверг, 17 сентября, Европарламент принял сокрушительную революцию против действующей республиканской власти. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт учреждения.

По обнародованным данным, в документе поместить сразу несколько утверждений о позиции Брюсселя и одновременно несколько призывов. С 17 сентября ЕП:

  • официально не признает легитимным президентом республики Александра Лукашенко;
  • требует мгновенного введения санкций против диктатора и других представителей режима, которые отвечают за фальсификацию выборов;
  • требует применить санкции против представителей российского правительства, которые поддерживают режим Лукашенко;
  • призывает Евросоюз заморозить любые переводы в Минск и прекратить предоставление кредитов;
  • призывает отозвать решение по организации Чемпионата мира по хоккею в Беларуси, который планируется провести уже в 2021 году.

Напомним, общественно-политический кризис начался в Беларуси с 9 августа, когда ЦИК объявила победу Лукашенко на выборах с чрезвычайной поддержкой — 80% голосов. По всей стране люди возмутились таким решением на фоне многочисленных случаев фальсификации на избирательных участках.

Победу Лукашенко поддержал лично президент РФ Владимир Путин, он провел с белорусским диктатором недавно встреча, во время которой пообещал Минску кредит в 1,5 миллиарда долларов США.

Как сообщал ONLINE.UA, канцлер ФРГ Ангела Меркель продолжает внимательно следить за всеми шагами и политическими решениями команды белорусского диктатора Александра Лукашенко. На этот раз официальный Берлин пригрозил и.о. президента Беларуси включением в санкционного списка ЕС, если он не прекратит репрессии.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, полмтика, резолюция, Европарламент, Евросоюз
Читай новости ONLINE.UA в Google News - подпишись на наш канал
Лента новостей
Случаи COVID-19 в Украине
  Всего Сегодня
Подтвержденные 166244 +3584
Выздоровели 73913 +1589
Летальные 3400 +60

Данные МОЗ Украины
Обновлено:14:11, 17.09.2020

Погода Киев
Погода ONLINE.UA+16...+29

Влажность 34% - 74%

Ветер 2м/с - 7м/с

Погода ONLINE.UA+11...+14

Влажность 50% - 68%

Ветер 5м/с - 7м/с

Прогноз погоды на неделю
Блоги
Читать другие блоги

Другие новости

Loading...