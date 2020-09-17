Украина наконец-то показала миру, как нагло врет команда Путина

Заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский во время заседания Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ 16 сентября в Вене обратил внимание международного сообщества на постоянную бесстыдную ложь команды главы Кремля Владимира Путина, а также пророссийских сил. По словам дипломата, боевики на Донбассе за период с 27 июля по 6 сентября совершили 70 нарушений "тишины", 16 раз использовали запрещенные для полета БПЛА, также зафиксировано 17 случаев дооборудования и укрепления ими позиций. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "Укринформ".

Что важно понимать, в ходе заседания представители Киева продемонстрировали делегациям 57 стран-участниц ОБСЕ отдельные доказательства деятельности российско-оккупационных войск на Донбассе по укреплению позиций. Стоит обратить внимание на то, что такая деятельность была обнаружена в районе н.п. Водяное Волновахского района Донецкой области. В течение действия дополнительных мер по усилению режима прекращения огня, которые предусматривают в т.ч. запрет на инженерные работы на существующих позициях, в этом месте было зафиксировано 8 случаев оборудования новой траншеи длиной в 80 метров.

"3 августа в районе Авдеевки было зафиксировано начало работ, которые продолжаются до сих пор, по сооружению дерево-земляной оборонной точки (ДЗОТ) на позициях 1-го армейского корпуса (АК) российских оккупационных войск. Также 5 августа в этом районе вооруженные формирования РФ проводили инженерные работы по укреплению огневой позиции. Вместе с этим, 3 августа оккупанты начали оборудования новых траншей длиной до 30 м, прилегающих к зданию на западной окраине н.п. Широкая Балка, где находится огневая точка и наблюдательный пункт одного из подразделений 1-го АК", — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что 2 и 9 августа вблизи оккупированного Донецка также зафиксировали инженерные работы по укреплению огневой позиции, а 6 августа на позициях российских оккупационных войск вблизи н.п. Новотошковское было зафиксировано работы по оборудованию новой огневой позиции, а также рытье новой траншеи длиной около 170 метров. По словам украинского дипломата, работы по сооружению новой позиции и траншеи фиксировались и в районе н.п. Молодежное, что на Луганщине.

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