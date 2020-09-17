Давят на болевую точку - Кремль поставил шокирующий ультиматум Украине

Представители оккупационного режима поставили новый ультиматум Украине. Инцидент произошел на переговорах Трехсторонней контактной группы и связан с новым обменом пленными, который обсуждают. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на журналиста Дениса Казанского, представителя Донетчины в украинской делегации.

По его словам, сторона оккупантов требует выполнения своих требований и грозит срывом обмена.

"В ТКГ без изменений. Переговоры по Донбасса по-прежнему заблокированы российской стороной, которая продолжает в ультимативной форме требовать от Украины, чтобы наш парламент голосовал за нужные им законы. На прошлой неделе шантажировали нарушением режима тишины и обстрелом наших позиций. Но эти угрозы пока реализовать не решились. Теперь же стали давить на другую болезненную точку — обмен пленными. Представитель группировки "ДНР" Никонорова прямым текстом говорит, что обмен будет возможен только тогда, когда Украина выполнит требования боевиков", — пояснил Казанский в Facebook.

Представитель Украины отметил, оккупационная сторона расценивает обмен как услугу, а не взаимное освобождение людей, и придерживается дерзкого том, чтобы спровоцировать спор на переговорах — даже раздаются упреки в адрес ОБСЕ.

"Помню, сторонники "ЛДНР" раньше очень обижались, когда их называли террористами. Но брать людей в заложники и выдвигать в обмен на их освобождение политические требования — это и есть тактика террористических группировок. И именно это мы сегодня видим в исполнении российских прокси" , — отметил Казанский.

Он предположил, что сейчас Кремль может наблюдать за выборами в США, поэтому не будет решать дальнейшую судьбу ОРДЛО до обнародования результатов.

Как сообщал ONLINE.UA, в команде украинского лидера Владимира Зеленского готовятся к встрече лидеров стран "нормандской четверки", которая должна состояться после еще одной встречи их советников. Впрочем, в Кремле заняли категорической позиции и обвинили Зеленского во лжи.