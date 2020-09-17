Европарламент требует безжалостно уничтожить последний козырь Путина - в чем дело

После скандального отравления российского оппозиционера Алексея Навального у главы Кремля Владимира Путина появилось немало новых серьезных проблем на международной арене. Так, 17 сентября официально стало известно, Европейский парламент утвердил резолюцию об отравлении Навального, призвав найти и заморозить европейские активы фигурантов расследований оппозиционного политика. Стоит обратить внимание на то, что это решение поддержали 532 евродепутаты, 84 высказались против, 72 воздержались. В резолюции политики предложили создать санкционный механизм, который бы сделал сбор информации и заморозку европейских активов коррумпированных лиц, фигурирующих в расследованиях Фонда борьбы с коррупцией Навального. Кроме того, ЕП призвал уничтожить последний козырь Путина — Северный поток-2 , передает ONLINE.UA.

Кроме того, европейские власти требуют инициировать международное расследование отравления Навального, привлекая к нему ЕС, ООН, Совет Европы и Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Также ЕП хочет, чтобы Евросоюз как можно скорее утвердил список масштабных ограничительных мер и усилил существующие санкции против России.

"На фоне дела Навального евродепутаты подтвердили необходимость остановки строительства газопровода "Северный поток — 2", к чему парламент призвал и раньше. Европарламент также предложил институтам ЕС принять стратегию демократизации России и требовать от Москвы отменить и доработать ряд законов, в том числе недавние поправки к Конституции, в которых говорится о приоритете российского права над международным", — говорится в сообщении.

Кроме того, европейские политики призывают Брюссель принять стратегию поддержки российских диссидентов, неправительственных организаций и независимых СМИ. Также нельзя не упомянуть о том, что во время заседания Европарламент также поддержал резолюцию по Беларуси, которая признает Координационный совет оппозиции.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Александр Лукашенко начал публично утверждать, что сценарий "уничтожения Беларуси" готовился в течение последних десяти лет. По его словам, до последних события причастны именно США и Украины.