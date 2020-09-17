Вопреки выходкам Путина - Навального выдвинули на Нобелевскую премию

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который сейчас лечится под наблюдением немецких специалистов после отравления, стал кандидатом на Нобелевскую премию мира. Его выдвинул представитель университета Ратгерса в Соединенных Штатах. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление профессора Сергея Ерофеева.

По его словам, к этому выдвижения приложили руки другие ученые.

"Ряд профессоров признанных университетов, которые занимаются Россией, выдвинули его на Нобелевскую премию мира. Процесс выдвижения начали ученые, но это не значит, что не появятся государственные деятели или представители международных организаций, которые за ними последуют", — пояснил ученый.

Ерофеев не обнародовало ни одного имени, но напомнил — среди них есть в том числе и известные личности.

Следует заметить, что за владычество Нобелевской премией мира стремительному придется соперничать с американским президентом Дональдом Трампом. Его выдвинули на награду благодаря урегулированию противостояния Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов.

2 сентября немецкие власти заявили, что Навального отравили "Новичком". Следы нервного агента в организме оппозиционера обнаружили в специальной лаборатории Бундесвера. Меркель тогда отметила, что не сомневается в том, что оно само отравили с целью заставить замолчать. Она ожидает ответов на "серьезные вопросы" от правительства России.

В Берлине убеждены, что боевую яд такого типа могли создать только в государственной лаборатории, она могла быть доступной только спецслужбам. Эксперты Бундесвера считают, что Навальный должен умереть в самолете, но спасло его то, что пилоты экстренно посадили самолет, а в Омске медики дали ему антидот — атропин.

Как сообщал ONLINE.UA, Трампа на Нобелевскую премию мира выдвинул представитель парламента Норвегии Кристиан Тайбринг-Йедде. По версии норвежского политика, именно президент США сделал чрезвычайный вклад в подписание упомянутого мирного соглашения.