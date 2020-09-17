Я очень рад - Зеленский удивил реакцией на скандал

Украинский президент Владимир Зеленский снова публично отреагировал на длительный коррупционный скандал во фракции "Слуга народа". Новости касались непосредственно его фигуранта — народного депутата Александра Юрченко. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на выступление государственного лидера на Львовщине.

По его словам, он предупреждал всю партию целиком о последствиях за причастность к коррупционным схемам.

"Я очень рад, сегодня дали подозрение правоохранители, он ее получил и обязательно сядет в тюрьму», — заявил Зеленский.

Он утверждает, что сначала все, кто присоединился к "Слуги народа", были честными, однако они теряют свою прочность.

Накануне в Офисе президента высказывались о Юрченко как о личности, которая не имеет морального права занимать депутатскую должность.

"Сознательно оставляем в стороне правовую составляющую этой истории — не в наших полномочиях предоставлять сугубо юридическую оценку материалам уголовных производств, собранным доказательствам. Но констатируем, что с политической и моральной точек зрения, учитывая приведенный НАБУ видеоматериал, господин Юрченко потерял этические основания быть депутатом Верховной Рады. Власть — не место для "плюшек", — заявили в команде Зеленского.

Упоминание о "плюшках" связано с намеком нардепа о передаче денег ему за внесение определенного законопроекта — именно так инцидент упоминается в материалах правоохранительных органов.

Как сообщал ONLINE.UA, уже 17 сентября руководительница Офиса генеральной прокуратуры Ирина Венедиктова подписала ходатайство о содержании под стражей народного депутата "Слуги народа" Александра Юрченко, которого подозревают в получении взятки — его сумма должна была составить 200 тысяч долларов США.