Какой же настоящий путь проникновения коронавируса в организм - это должен знать каждый

Американские ученые неожиданно для всех обнаружили корецептор на поверхности клеток легких, с помощью которого коронавирус попадает в здоровые клетки. Что важно понимать, ранее исследователи были убеждены, что для этого COVID-19 в основном использует белок ACE2, однако оказалось, что SARS- CoV-2 не может захватить ACE2 без особого углерода. После последних исследований ученые увидели полную картину этого механизма и нашли перспективный вариант лечения. По словам исследователей, белок ACE2 можно сравнить с дверной ручкой на поверхности клеток легких, благодаря которому SARS- CoV-2 может "открывать" клетки и инфицировать их. Революционное исследование команды из Калифорнийского университета в Сан-Диего подтверждает тот факт, что ранее ученые не видели полной картины, передает ONLINE.UA.

Стоит обратить внимание на то, что поиск способа заблокировать взаимодействие между вирусом и ACE2 остается главной целью огромного количества научных исследований с января 2020 года, когда ученые смогли обнаружить данный механизм. По словам исследователей, SARS- CoV-2 не может захватить ACE2 без углевода гепарансульфата, который также находится на поверхности клеток легких и действует в качестве корецептора для проникновения вируса.