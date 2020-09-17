Какой же настоящий путь проникновения коронавируса в организм - это должен знать каждый

Американские ученые неожиданно для всех обнаружили корецептор на поверхности клеток легких, с помощью которого коронавирус попадает в здоровые клетки. Что важно понимать, ранее исследователи были убеждены, что для этого
Стоит обратить внимание на то, что поиск способа заблокировать взаимодействие между вирусом и ACE2 остается главной целью огромного количества научных исследований с января 2020 года, когда ученые смогли обнаружить данный механизм. По словам исследователей, SARS-
"Установив этот механизм путем различных лабораторных экспериментов, ученые стали искать способ ему противостоять. Первым инструментом для этого оказались ферменты, которые позволяли удалить гепарансульфат с поверхности клеток. Затем ученые увидели, что лечение гепарином также блокировало проникновения вируса. Лечение гепарином оказалось эффективным противовирусным средством. При этом терапия оставалась эффективной даже в том случае, когда ученые удалили антикоагулянтную часть белка, который отвечает за предотвращение образования тромбов", — говорится в сообщении.