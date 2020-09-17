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Какой же настоящий путь проникновения коронавируса в организм - это должен знать каждый

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Какой же настоящий путь проникновения коронавируса в организм - это должен знать каждый Фото з відкритих джерел

Американские ученые неожиданно для всех обнаружили корецептор на поверхности клеток легких, с помощью которого коронавирус попадает в здоровые клетки. Что важно понимать, ранее исследователи были убеждены, что для этого COVID-19 в основном использует белок ACE2, однако оказалось, что SARS-CoV-2 не может захватить ACE2 без особого углерода. После последних исследований ученые увидели полную картину этого механизма и нашли перспективный вариант лечения. По словам исследователей, белок ACE2 можно сравнить с дверной ручкой на поверхности клеток легких, благодаря которому SARS-CoV-2 может "открывать" клетки и инфицировать их. Революционное исследование команды из Калифорнийского университета в Сан-Диего подтверждает тот факт, что ранее ученые не видели полной картины, передает ONLINE.UA.

Стоит обратить внимание на то, что поиск способа заблокировать взаимодействие между вирусом и ACE2 остается главной целью огромного количества научных исследований с января 2020 года, когда ученые смогли обнаружить данный механизм. По словам исследователей, SARS-CoV-2 не может захватить ACE2 без углевода гепарансульфата, который также находится на поверхности клеток легких и действует в качестве корецептора для проникновения вируса.

"Установив этот механизм путем различных лабораторных экспериментов, ученые стали искать способ ему противостоять. Первым инструментом для этого оказались ферменты, которые позволяли удалить гепарансульфат с поверхности клеток. Затем ученые увидели, что лечение гепарином также блокировало проникновения вируса. Лечение гепарином оказалось эффективным противовирусным средством. При этом терапия оставалась эффективной даже в том случае, когда ученые удалили антикоагулянтную часть белка, который отвечает за предотвращение образования тромбов", — говорится в сообщении.

Какой же настоящий путь проникновения коронавируса в организм - это должен знать каждый (1)Сейчас ученые уже готовят доклинические эксперименты на моделях животных, чтобы протестировать гепарин и ингибиторы гепарансульфата и определить потенциал терапии для человека.
 
Как сообщал ONLINE.UA, недавно в ООН публично признали, что ситуация с распространением коронавируса вышла из-под контроля. 
 
Источник: ONLINE.UA
Теги: коронавірус, пандемия, легкие, ученые, наука, заражение, исследование, последние новости о коронавирусе
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