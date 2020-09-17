Это уже серьезно - на международной арене вспыхнул новый резонансный скандал

Власть Европейского Союза внимательно следит за событиями не только в Беларуси и России, но и в Польше, где из-за резонансных заявлений влиятельных политиков недавно вспыхнул новый громкий скандал. Так, 17 сентября Европарламент в своей новой резолюции выразил обеспокоенность из-за ситуации с правами ЛГБТ, независимостью судей в Польше и фундаментальными правами в целом. Стоит отметить, что данную резолюцию поддержали 513 голосами "за", 148 парламентариев выступили против, 33 воздержались. Власть ЕС не скрывает, что обеспокоена изменениями относительно Конституционного суда, которые осуществлялись с 2015 года, частым применением ускоренных законодательных процедур, в том числе в отношении недавних выборов, и организацией выборов в условиях чрезвычайной ситуации. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт ЕП.

Кроме того, европейские политики не забыли упомянуть об изменениях в судебной системе, которые повлияли на независимость судей, ситуацию со свободой слова и собраний, де-факто криминализацию сексуального образования, попытки запретить аборты и экстренную контрацепцию, нетолерантное отношение, язык ненависти и дискриминации относительно уязвимых групп, а также намерение Польши выйти из Стамбульской конвенции.

"Парламентарии указывают на случаи, когда местные органы власти объявляли свою территорию "зоной, свободной от ЛГБТ", а также на массовые задержания ЛГБТ-активистов 7 августа 2020, а также позицию польской церкви о необходимости "лечения" людей с нетрадиционной ориентацией. Неуважение к независимости судебной системы и прав ЛГБТ дают достаточно доказательств нарушения ценностей ЕС", — говорится в сообщении.

По словам властей ЕС, последние действия официальной Варшавы крайне серьезно повлияли на жизнь поляков. В ЕП говорят, что ситуация ухудшилась с тех пор как Еврокомиссия начала процедуру по ст. 7 Договора в 2017 году, и призывают Совет ЕС и Еврокомиссию "удержаться от узкой интерпретации принципа верховенства права и в полной мере использовать потенциал процедуры, предусмотренной ст. 7 Договора о ЕС... по всем принципам, перечисленным в ст. 2 Договора".

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