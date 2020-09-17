Месси отличился на поле после конфликта с Барселоной - яркое видео

Испанский клуб "Барселона" в середине сентября отметилась первым матчем в национальном футбольном турнире. За клуб снова начал выступать звездный аргентинец Лионель Месси, который сумел фактически принести победу команде. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на итоги игры.

Каталонский клуб вышел на поле против "Жироны", он обыграл соперника со счетом 3:1.

Первый гол среди каталонцев забил Филиппе Коутиньо, другие два — авторство Месси. Первый из мячей тот отправил в ворота оппонентов во время первого тайма.

Что интересно, первый мяч едва не прошел мимо линии ворот, однако же залетел. Второй гол аргентинец забил благодаря рикошета от "враждебного" футболиста, этот момент озадачил голкипера "Жироны".

Следует заметить, "Барселона" вышла на поле в своей резервной форме — с розовым верхом. Матч прошел с пустыми трибунами, как того требует ситуация, связанная с пандемией COVID-19 .

Напомним, совсем недавно завершилась масштабная спор между Месси и руководством каталонского клуба. По обнародованным данным, футболист вернулся на базу "Барсы" в минувший понедельник, 7 сентября.

Аргентинец больше недели бойкотировал тренировки своего клуба накануне нового футбольного сезона в Испании. Он пытался разорвать контракт, действующий до лета 2021, фактически — до конца этого сезона.

Впрочем, "Барселона" выставила невозможны для нападающего условия — выплату 700 миллионов за преждевременный разрыв договора.