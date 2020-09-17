Прекратите этот спектакль: команда Путина устроила истерику после новых обвинений

На международной арене разгорелся новый скандал после того, как стало известно, что польская прокуратура подала в суд ходатайство о временном аресте трех российских диспетчеров, которые находились на службе 10 Апреля 2010 в аэропорту Смоленска. На эту новость мгновенно отреагировала команда главы Кремля Владимира Путина. Так, представительница МИД РФ Мария Захарова 17 сентября цинично отметила, что официальная Варшава напрасно надеется, что российская власть выдаст ей трех авиадиспетчеров, обвиняемых в умышленных действиях, которые привели к катастрофе самолета с польским президентом на борту в 2010 году. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "ТАСС".

Кроме того, скандальная российская дипломат в своем стиле обвинила Польшу в раскрутке конспирологических версий катастрофы с целью обвинить Россию.

"Спустя годы Варшава, игнорируя факты, доводя ситуацию до абсурда, пытается, видимо, заработать на трагедии политические очки и обвинить в случившемся Россию... Мы призываем партнеров прекратить этот спектакль, прекратить травлю российских диспетчеров. Все попытки Варшавы добиться их выдачи бесполезны. Согласно нашей Конституции, Россия не имеет права никому ни при каких обстоятельствах выдавать своих граждан", — цинично ответила Мария Захарова.

Как уже упоминалось ранее, 3 года назад польская прокуратура вынесла постановление об изменении обвинения, которые были выдвинуты в 2015 году российским диспетчерам, — с неумышленного причинения катастрофы на умышленные действия, которые привели к катастрофе. Официальная Варшава предполагает, что подозреваемые, позволив снижение самолета и пробный подход к посадке, предполагали, что может произойти катастрофа, и согласились на нее. В феврале 2016 Россия отказала Польше в совершении действий, связанных с выдвижением обвинений, двум диспетчерам.

Напомним, что 10 апреля 2010 неподалеку от аэродрома "Северный" возле Смоленска разбился польский самолет Ту-154 . В результате погибли 96 человек, в том числе президент Лех Качиньский.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Европейский Союз озвучил громкие обвинения власти Польши.