Бой Усика против Чисоры - поступили невероятные новости

Украинский чемпион Александр Усик может выйти на ринг для нового долгожданного боя уже 31 октября. Предполагается, что его соперником станет британец Дерек Чисора, с которым они должны были встретиться на арене еще в мае. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Luckypunchnet.
По словам промоутера украинском Александр Красюк, переговоры пока продолжаются.
"Мы сейчас договариваемся. Если мы найдем общий язык, бой состоится 31 октября", — отметил менеджер.
Уже в октябре на британские стадионы начнут пускать болельщиков, это дает потенциальную возможность организовать полноценный бой, со зрителями непосредственно на трибунах.
"Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в Великобритании. На сегодня, местное правительство позволяет определенному количеству болельщиков, то 25%, то 50% посещать спортивные мероприятия с первого октября", — добавил промоутер Усика.
Между тем иностранный его коллега Эдди Хирный также подтвердил, что стороны близки к подписанию соответствующего контракта — о бое на 31 октября. У боксеров есть осознание меньшей прибыли в случае боя на арене O2 без зрителей, однако это не останавливает их — каждый хочет выйти на ринг друг против друга.
Напомним, профессиональный спорт оказался парализованным в течение месяцев из-за пандемии коронавируса
Как сообщал ONLINE.UA, организаторы долгожданного боя Украинский Александра Усика против британца Дерека Чисоры натолкнулись на трудности. Проведение боксерской дуэли пока оказалось под угрозой. Бой может не состояться в срок, который установили летом, после срыва предыдущего.