Бой Усика против Чисоры - поступили невероятные новости

Украинский чемпион Александр Усик может выйти на ринг для нового долгожданного боя уже 31 октября. Предполагается, что его соперником станет британец Дерек Чисора, с которым они должны были встретиться на арене еще в мае. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Luckypunchnet.

По словам промоутера украинском Александр Красюк, переговоры пока продолжаются.

"Мы сейчас договариваемся. Если мы найдем общий язык, бой состоится 31 октября", — отметил менеджер.

Уже в октябре на британские стадионы начнут пускать болельщиков, это дает потенциальную возможность организовать полноценный бой, со зрителями непосредственно на трибунах.

"Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в Великобритании. На сегодня, местное правительство позволяет определенному количеству болельщиков, то 25%, то 50% посещать спортивные мероприятия с первого октября", — добавил промоутер Усика.

Между тем иностранный его коллега Эдди Хирный также подтвердил, что стороны близки к подписанию соответствующего контракта — о бое на 31 октября. У боксеров есть осознание меньшей прибыли в случае боя на арене O2 без зрителей, однако это не останавливает их — каждый хочет выйти на ринг друг против друга.

Напомним, профессиональный спорт оказался парализованным в течение месяцев из-за пандемии коронавируса COVID-19 . Усик и Джошуа должны были встретиться на ринге еще в мае, они даже провели первую совместную пресс-конференцию в марте.

Как сообщал ONLINE.UA, организаторы долгожданного боя Украинский Александра Усика против британца Дерека Чисоры натолкнулись на трудности. Проведение боксерской дуэли пока оказалось под угрозой. Бой может не состояться в срок, который установили летом, после срыва предыдущего.