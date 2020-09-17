В центре Киева произошел взрыв в ресторане - есть пострадавшие

17 сентября на Андреевском спуске, что в центре Киева, прогремел взрыв в ресторане "Канапа" — сообщается по меньшей мере о двух пострадавших. По предварительным данным, взорвались газовые баллоны, однако эта информация пока окончательно не подтверждена, передает ONLINE.UA со ссылкой на сообщение "Информатора" в Фейсбук.

Стоит обратить внимание на то, что на месте происшествия уже работают правоохранители, взрывотехники, спасатели ГСЧС, а также карета "скорой". В результате мощного взрыва пострадали два человека, их уже госпитализировали в больницу. В момент взрыва мужчины находились на кухне ресторана и получили ожоги тела. В ГСЧС говорят, что взрыв был несерьезным.

Кроме того, представители полиции отметили, что причина взрыва пока уточняется. Ранее также появилась информация, что внутри помещения после взрыва вспыхнул пожар, однако его быстро потушили спасатели.

Напомним, недавно подразделения ВСУ на Донбассе снова понесли потери — двое военнослужащих получили ранения в результате взрыва. Этот инцидент произошел недалеко от населенного пункта Шумы в Донецкой области, где недавно сорвалась так называемая инспекция оккупантов, украинской стороны и ОБСЕ. По данным украинского командования, оба раненых сейчас находятся в стабильном и удовлетворительном состоянии, их госпитализировали в Торецк.

Как сообщал ONLINE.UA 14 сентября на Днепропетровщине рано утром произошла кровавая перестрелка, участники которой сейчас в полном составе неизвестны. Жертвами инцидента стали по меньшей мере два человека.