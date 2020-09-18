Раны заживают быстрее и лучше - профессор Колесников о применении стволовых клеток в хирургии

Украинский хирург Евгений Колесников, отличившийся участием в разработке лапароскопической техники еще в начале ее существования — в 1980-х годах, провел тысячи операций, из них чуть не наибольшая доля состоялась в зарубежных клиниках. Согласно его позиции, стволовые клетки чрезвычайно важно использовать в медицине. Они помогают специалистам в пластической хирургии и борьбе против аутоиммунных заболеваний. Профессор пока кроме преподавания в Киевском медицинском университете, ради которого он регулярно посещает Гарвард — в поисках новых знаний, оперирует в медицинском центре Deva Clinique. Там используют стволовые клетки, а за терапией приезжают даже из-за рубежа — из США, Европы, стран Азии.

По словам доктора Колесникова, Deva Clinique — без преувеличения передовая клиника в вопросе использования стволовых клеток. Местные специалисты с большой ответственностью подошли к созданию клеток, этот процесс профинансировали значительными средствами.

"В 2017 году мы уже представили наши данные на всемирном конгрессе в Бостоне (авт. — доклад специалистов Deva Clinique в рамках Stem Cell Summit 2017, США) именно по стволовым клеткам. Мы там дали информацию о применении стволовых клеток у пациентов с язвенным колитом, болезнью Крона. Мы лечили таких пациентов стволовыми клетками. Стволовая клетка, когда вводится в организм, она старается найти место, где она необходима. Например, если язвенный колит — то это в кишечник. Значит, они работают в той области, где есть поражение тканей. Стволовая клетка может перепрограммироваться в любую ткань. За счет этого заживают хорошо язвенные процессы", — рассказал хирург.

Второй доклад состоялась во время Всемирного конгресса хирургов 2019 году в польском Кракове, в тот раз предметом было использование стволовых клеток для заживления ран после операции.

"И вот опять-таки, касаясь бариатрических пациентов, например: как правило, когда люди худеют и у них быстро снижается вес, бывают проблемы с иммунитетом. Они могут быть ослаблены, у кого-то анемия может развиваться. Использование стволовых клеток дает возможность заживить раны быстрее и лучше. У нас вообще не было каких-то осложнений или инфицирования тканей у пациентов, которых мы оперировали и использовали стволовые клетки", — подчеркнул хирург.

Новейшие технологии позволяют ускорить заживление ран после операции, предоставляют организму больше возможностей для борьбы с болезнями в нейрохирургии, сопротивляться болезни Паркинсона и улучшают иммунитет.

"Работаем также со стволовыми клетками для лечения болезни Альцгеймера, которая сегодня является большой проблемой и загадкой во всем мире – никто не знает, у кого эта болезнь может возникнуть, не щадит она никого. Как и при старческой деменции, при частичной потере памяти, сложность лечения заключается в восстановлении нервных клеток, работы головного мозга. Это направление, над которым и мы работаем (авт. – в Deva Clinique), и специалисты во всем мире, чтобы была возможность лечить пациентов с такими диагнозами и проблемами. Мы работаем не только по Украине, но к нам много людей приезжают и из Великобритании, США, арабских стран. У нас большой зарубежный контингент, помимо наших граждан", — резюмировал Евгений Борисович.

Напомним, что Евгений Борисович Колесников — ирург высшей категории, профессор кафедры общей и неотложной хирургии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика и одновременно профессор Киевского медицинского университета (с преподаванием хирургии на английском языке), доктор медицинских наук, профессор, член Ассоциации последипломного образования Гарвардского университета (США), вице-президент Всеукраинской ассоциации пластической, реконструктивной и эстетической хирургии, член Американской академии косметической хирургии, лауреат Премии и Медали Международного колледжа хирургов (США) и Государственной премии Украины, академик Международной академии медицинских наук (IMSA), ведущий хирург медицинского центра Deva Clinique.