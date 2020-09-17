Вы должны - США и ЕС выдвинули жесткий ультиматум Украине

17 сентября украинский парламент наконец-то сделал то, чего от него так долго и настойчиво требовало международное сообщество — Верховная Рада утвердила представителей в конкурсную комиссию по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Стоит обратить внимание на то, что в состав комиссии, которая проведет конкурс на занятие административных должностей в САП, должны войти 11 человек, семь из которых назначает Рада, четырех — совет прокуроров. В этот же день представительство Европейского Союза и посольство США в Украине прямо заявили, что от прозрачности избрания нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры будет зависеть дальнейшая поддержка нашей страны, поэтому рисковать не стоит. Что важно понимать, это заявление синхронно появилась в официальных Twitter обоих посольств, передает ONLINE.UA.

"ЕС и США приняли к сведению решение Верховной Рады о назначении членов комиссии для выбора специализированного антикоррупционного прокурора. Комиссия должна начать прозрачный процесс, в основе которого — добродетель и заслуги кандидатов. От этого будет зависеть наша дальнейшая поддержка", — отметили представители ЕС и США.

Нельзя также не обратить внимание на то, что в Европарламенте даже предупредили официальный Киев об угрозе для безвизового режима с ЕС в связи с проблемной процедурой отбора руководителя САП. Стоит отметить, что предупреждение об этом и о финансовых рисках звучали и сегодня. Кроме того, влиятельные страны Европы и Всемирный банк письменно обратились в украинский парламент и предупредили о проблемах в проекте решения о процедуре замены руководителя САП Назара Холодницкого.

Как уже неоднократно упоминалось ранее, прозрачное и соответствующее критериям избрание нового главы САП является одним из критериев предоставления 600 млн евро макрофинансовой помощи ЕС. Также это является одним из критериев по так называемому механизму приостановлении безвиза со стороны Евросоюза.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что послы стран "Большой семерки" безотлагательно обратились к официальному Киеву из-за проблем с САП.