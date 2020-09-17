Готовы на все ради Умани - хасиды потрясли Украину перформансом на границе

Сотни израильских паломников, оказались в затруднительной ситуации между границами Украины и Беларуси, прибегли к неожиданному перформанса. Они надели украинские национальные костюмы и спели государственный гимн. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на обнародованный видеоролик.

По словам Эдуарда Долинского, руководителя Украинского еврейского комитета, таким образом они пытаются умилостивить украинскую власть.

"В борьбе за право попасть в Умань хасиды, застрявшие на границе Беларуси и Украины, исполняют гимн Украины в национальных костюмах", — пояснил он в Facebook.

На видео можно услышать, как паломники выкрикивают "Слава Украине!", слова благодарности в адрес нашей страны или даже "президента Зеленского".

Напомним, более тысячи хасидов оказалась в так называемой "серой зоне" между официальными пределами двух государств — Украины и Беларуси. Киев на официальном уровне запретил въезд иностранцев из-за ухудшения ситуации с коронавируса COVID-19 , решение действующее до конца сентября.

По неизвестным причинам большие массы израильтян пытались попасть в украинский Умань через Беларусь — Министерство иностранных дел поэтому упрекнуло белорусской стороне, и пропустила сотни людей.

В Минске накануне замахнулись на обвинения против Киева — якобы украинская власть нарушает права людей, хотя эпидемическая ситуация действительно ухудшается, карантин усиливают, а решение о закрытии границ приняли в середине августа.

Между тем дипломаты Израиля призывают земляков вернуться в Беларусь, а оттуда отправиться на родину.

Как сообщал ONLINE.UA, украинское правительство не планирует пропускать хасидов через границу на совместных с Беларусью участках как исключение. Министерство внутренних дел выступило с окончательным заявлением о громком инциденте.