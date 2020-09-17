Должны все уважать - Киев выступил с жестким заявлением на фоне скандала

В Министерстве иностранных дел выступили с новым заявлением относительно громкого инцидента, который произошел на украинской границе — сотнях хасидов, которые не могут попасть в Умани. Дипломаты напомнили о законодательстве, применимых для любого, независимо от веры или культуры. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на брифинг министра Дмитрия Кулебы.

По его словам, уважать это законодательство необходимо, это он заявил во-первых.

"Второе: действительно, была создана кризисная ситуация, но не на всем украинском-белорусской границе, я хочу подчеркнуть, а только в пункте пропуска "Новые Яриловичи". Когда мы посмотрели на всю карту наших пунктов пропуска с Беларусью, то в одном другом пункте такой кризисной ситуации не было. Более того, некоторые иностранные граждане прибывали на границу, видели, не могут въехать в Украину, разворачивались и ехали обратно. Все было спокойно и цивилизованно", — пояснил Кулеба.

Он отметил, что дипломаты продолжаются связь с израильскими властями и представителями Беларуси.

"С белорусской стороной мы вчера коммуницировали по этому поводу и доказали четко им ту позицию, которую я только что озвучил. С Израилем мы также на связи, и я по всем дипломатическим каналам дал поручение работать для того, чтобы минимизировать любые недоразумения с этому вопросу", — добавил министр.

Кулеба воспользовался случаем и подчеркнул, Рош га-Шана стал официальным праздником в Украине, он приветствовал всех хасидов с этим долгожданным событием.

Напомним, более тысячи паломников оказалась перед украинской границей, люди не в состоянии преодолеть запрет на въезд для иностранцев, однако возвращаться тоже не хотят.

Как сообщал ONLINE.UA, хасиды, которые оказались в трудной ситуации между границами Украины и Беларуси, прибегли к неожиданному перформанса. Они надели украинские национальные костюмы и спели государственный гимн — в надежде на пересечение границы.