Гороскоп на 18 сентября для всех знаков зодиака

Похоже, что Скорпионы любят трудные жизненные ситуации, потому что в их натуре стремиться кого-то спасать, выбираться из сложной ситуации и вообще превращать свою жизнь из серой в яркую и красочную, наполненную эмоциями и движением.

Если хотите нравиться Козерогу, то будьте искренними, не юморите то и дело и не витийствуйте словами: просто, ясно и разумно сказанное доходит до Козерога быстрее всего и нравится ему больше всего. знаете, почему Козерогов иногда называют странными и себе на уме? Потому что они стремятся жить так, как хотят они, а не так, как привычно многим. если среди ваших близких людей есть Козерог, то никакие враги и проблемы вам не страшны. Козерог не боится ни времени, ни расстояния, ни трудностей... Ведь именно они помогают Козерогу осознать свою силу, стать собой и уважать себя как личность.

Рай для Тельцов — это любое место на Земле, где нет будильников, понедельников и начальников. мужчины считают, что женщинам нужны крутые парни с деньгами... Но 90% Тельцов выбрали бы медведя из мультика про Машу. в женщинах-Тельцах удивительным образом могут сочетаться та, без которой жить нельзя, и та с которой жить невозможно... если Тельцы хотят шоколад, то они идут и едят шоколад. Потому что, если они съедят вместо него фрукты, овощи, салатик, рыбку и т.д. , то потом они все равно СЪЕДЯТ ШОКОЛАД.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Читайте ежедневный гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака на нашем сайте. Гороскоп на сегодня, 18 сентября, для всех знаков зодиака читайте далее в нашем материале.

Гороскоп на 18 сентября 2020 года для Овнов

Любовный гороскоп для Овнов

Сегодня вашему любимому человеку не стоит быть слишком уверенным в своих силах, поскольку они у него не будут бесконечными. Ему в экстренном случае придется подпитываться энергией от вас, а она у вас тоже не бесконечна, причем отнюдь. Напомните ему об этом.

Гороскоп здоровья для Овнов

Сегодня вам не стоит есть морепродукты, особенно в сыром виде. Так, поход в суши-бар лучше отложить хотя бы на пару дней, а пока обратить самое пристальное внимание на фрукты и овощи: они для вас сейчас куда полезнее.

Кулинарный гороскоп для Овнов

Сегодня вам придется много общаться и крайне важно, чтобы общение это проходило в более-менее непринужденной обстановке. Потому найдите ресторанчик (непременно маленький) с уютным интерьером и приятной вашему слуху музыкой (звезды рекомендуют джаз) и пригласите собеседника на обед. Или на ужин — в зависимости от содержания беседы.

Общий гороскоп для Овнов

Сегодня вашим лучшим другом будете вы сами. Постарайтесь не злить себя, не раздражать без особой на то необходимости и не давайте себя в обиду.

Бизнес-гороскоп для Овнов

Сегодня вам не следует долго рассказывать кому бы то ни было о делах ваших рабочих, ибо вряд ли кому-то эти самые дела будут интересны. Постарайтесь забыть о работе хотя бы на один день и погрузиться в атмосферу легкости, беззаботности и бесшабашности. Благо возможность будет.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Гороскоп на 18 сентября 2020 года для Тельцов

Любовный гороскоп для Тельцов

Сегодня вашему любимому человеку будет очень не хватать вашего общества. Каждую секунду, когда вас не будет рядом с ним, он будет очень по вас скучать, поэтому постарайтесь не отлучаться надолго, дабы не травмировать нежную душу вашей второй половинки.

Общий гороскоп для Тельцов

Трудно, конечно оставаться оптимистом, стоя на распутье. Но судьба к вам не так уж неблагосклонна. Сегодня вам здорово помогут друзья.

Гороскоп здоровья для Тельцов

В этот день весьма неплохой эффект могут дать альтернативные способы лечения, однако применять их вам следует предельно осторожно, согласуя свои действия с рекомендациями вашего лечащего врача.

Бизнес-гороскоп для Тельцов

Сегодня звезды не рекомендуют вам думать о том, что будет завтра. О дне вчерашнем лучше тоже не вспоминать. Нынче нужно просто отпахать "от забора до обеда", после чего позволить себе заслуженный отдых.

Кулинарный гороскоп для Тельцов

Нынче самым лучшим блюдом для вас будет сюрприз. Если вы уверены, что такового вам никто не организует, быть может, намекнете близким, что вам было бы в высшей степени приятно получить совершенно неожиданное приглашение в ресторан на ужин повышенной романтичности или, придя домой, быть званым к не совсем традиционно накрытому столу? Заодно попробуйте как-нибудь подсказать, что среди блюд должны оказаться либо креветка, либо маслины, либо острый сыр. А лучше и то, и другое и третье.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Гороскоп на 18 сентября 2020 года для Близнецов

Любовный гороскоп для Близнецов

Сегодня вам все время будет что-то мешать. В результате вы можете опоздать на свидание или забыть выполнить просьбу, которую получили от любимого человека и клятвенно обещали обязательно выполнить. О последствиях можете догадаться сами — не завести ли будильник?

Гороскоп здоровья для Близнецов

В этот день тонус вашего организма вряд ли будет слишком высоким. Чтобы разрешить эту проблему, постарайтесь правильно спланировать режим дня, а также грамотно сочетать продукты питания.

Кулинарный гороскоп для Близнецов

Сегодняшний день — исключительно благоприятное время для приема гостей. А гостей у нас принято кормить, ничего с этой древней и красивой традицией не поделаешь. Потому стоит найти время, чтобы как следует поразмыслить над тем, чем именно вы предпочли бы угощать их и, заодно, себя, поскольку рекомендации звезд на сегодня ограничены намеком на молочные продукты. Вероятно, наилучшим решением будет сырный стол — и стильно, и вкусно, и в тему.

Общий гороскоп для Близнецов

Сегодня вам придется столкнуться с рядом мелких неудобств. Примите их философски — что ни делается, все к лучшему.

Бизнес-гороскоп для Близнецов

День исключительно хорош для старта — к какой бы сфере вашей деятельности это ни относилось. Удачно будет также знакомство с чем-то новым: как для вас самого, так и в вашем исполнении. вы В частности, презентация нового проекта сегодня пройдет успешнее, чем когда бы то ни было.

Рак (22 июня — 22 июля)

Гороскоп на 18 сентября 2020 года для Раков

Гороскоп здоровья для Раков

Нынче вас может потревожить бессонница, возможно виной тому чрезмерные эмоциональные нагрузки, которые вы испытываете в последнее время. Если вы не можете справиться с этим сами, обратитесь к психоаналитику. Если попадется зануда, заснете прямо в кресле.

Бизнес-гороскоп для Раков

Встретьте этот день разговором по душам с вашим коллегой или даже начальником: беседа наверняка удастся на славу и поможет вам продвинуться еще немного вверх по карьерной лестнице. Однако заговариваться все же не стоит — будьте бдительны и аккуратны.

Общий гороскоп для Раков

Сегодня для вас будут открыты все двери и все тайны окружающих. Вызывать такое беспримерное доверие, возможно, лестно, однако, если конечно вы не пожелаете использовать узнанное в корыстных целях, немного утомительно.

Любовный гороскоп для Раков

Сегодня вашему любимому человеку захочется всего и сразу, причем одновременно. Поэтому либо он проявит чудеса комбинаторики, и у него все получится, либо именно вам придется выбирать приоритетные направления в его желаниях и помогать ему в их реализации.

Кулинарный гороскоп для Раков

Сегодня звезды всячески намекают на необходимость отведать лобстера, почему-то приготовленного на гриле (интересно, а их так вообще-то готовят?). И если финансы позволяют, не отведать их сегодня было бы самым настоящим преступлением. Да и вообще, день чрезвычайно хорош для поедания всего водного — как речного, так и морского. Но учтите, будь это хоть бычки в томатном соусе — есть их необходимо медленно и с расстановкой.

Лев (23 июля — 23 августа)

Гороскоп на 18 сентября 2020 года для Львов

Кулинарный гороскоп для Львов

Блинчики — это не только то, что остается, если удачно кинуть в воду плоский камешек, но и довольно вкусная еда. Звезды считают, что сегодня вам не следует забывать об их существовании. Благо нынче совсем необязательно готовить блинчики лично — существует изрядное количество мест, где их готовят с достаточно приличным качеством и в большом ассортименте — буквально на любой вкус и цвет.

Общий гороскоп для Львов

Постарайтесь быть попроще сегодня, тогда, возможно, вас поймут. Вы нынче будете мыслить столь сложными категориями и изъясняться столь высокоучеными словесами, что нормальный человек и с поллитрой не разберется.

Гороскоп здоровья для Львов

Нынче у представителей вашего знака возможно возникновение болей в суставах, которые способны усилиться при повышении артериального давления. Вероятно, вам стоит обратиться к врачу.

Любовный гороскоп для Львов

Сегодня какая-то песня, нечаянно услышанная вами по радио или из каких-либо других музыкальных источников, будет очень ярко отражать ваше настроение и душевное состояние на текущий момент. Постарайтесь вынести из неё максимум и использовать предоставленную вам судьбой возможность как можно лучше.

Бизнес-гороскоп для Львов

Сегодня некто, совершенно с вашей работой не связанный, сам того не зная, поможет вам в решении какой-то стратегически важной рабочей проблемы. Не забудьте его потом за это поблагодарить.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Гороскоп на 18 сентября 2020 года для Дев

Бизнес-гороскоп для Дев

В целом, день ожидается очень гармоничным и продуктивным, вы сможете разрешить те вопросы, над которым долго бились, силясь найти самое выгодное решение. Ваш начальник отметит ваши старания, так что можете порадоваться: вы снова докажете, что вы отличный сотрудник.

Любовный гороскоп для Дев

Нынче звезды будут безжалостны к стеснительным, склонным по всякому поводу заливаться краской людям. Если вы по собственной молодости или недосмотру родителей попали в эту категорию, лучше с людьми не общайтесь. Ваши самые лучшие порывы будут жестоко осмеяны.

Кулинарный гороскоп для Дев

Сегодня рекомендуется дать своему натруженному желудку отдых. Не ешьте тяжелой пищи и острого. Попробуйте хоть один день питаться правильно — с утра не бутерброды, а каша, на обед — первое, второе, третье, и не забудьте о компоте. А ужин вообще следует отдать врагу. Ну и все в таком духе. Еще бы спортом позаниматься — но это из другого гороскопа.

Гороскоп здоровья для Дев

Сегодня вам стоит беречь себя и относиться к себе как к хрустальной вазе. Сделайте все возможное для того, чтобы себя не покалечить, не разбить и даже не запачкать — это сейчас очень важно.

Общий гороскоп для Дев

Сегодня от вас не потребуется больших усилий, чтобы не нажить себе неприятностей. Просто будьте там, где вас ждут, в назначенное время.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Гороскоп на 18 сентября 2020 года для Весов

Любовный гороскоп для Весов

Весам, в особенности тем из них, кто достиг зрелого возраста, нужно быть сегодня осторожными при переходе через улицу в компании своих детей и супругов, вечно спешащих по своим делам. Во избежании несчастного случая звёзды рекомендуют не шататься в незнакомых местах и проинструктировать домашних о грозящей опасности.

Кулинарный гороскоп для Весов

Не суть важно, что именно вы будете в этот день есть. Напитки — вот что нынче самое важное. Причем не просто напитки, а напитки алкогольные. Не вздумайте их слишком активно смешивать. И уж тем более не пытайтесь понижать градус. Так что — сначала шампанское, а потом коньяк. Но уж никак не наоборот. Пиво же вообще лучше оставить на утро.

Гороскоп здоровья для Весов

Сегодня вам будет на отлично удаваться все то, что вы задумали сделать, но почему-то давно не решались, в том числе в аспектах, касающихся вашего состояния здоровья. Не забудьте посоветоваться с вашим врачом!

Общий гороскоп для Весов

Время сомнений отошло в прошлое. Сегодня вы будете прекрасно осознавать, чего именно добиваетесь. Более того, вы даже без труда найдете путь к заветной цели. Труднее всего будет на него вступить.

Бизнес-гороскоп для Весов

Не изобретайте велосипед, когда будете искать необычный выход из запутанной деловой ситуации: все возможные пути решения уже были открыты до вас, а если сейчас время не терпит, воспользуйтесь советом более опытного коллеги, а о своём варианте урегулирования проблем подумаете потом, на досуге.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Гороскоп на 18 сентября 2020 года для Скорпионов

Бизнес-гороскоп для Скорпионов

Не торопитесь сегодня рубить с плеча и высказывать вашему коллеге, начальнику или партнеру все, что вы о них думаете. Наверняка ведь ничего хорошего не думаете, а дел вам вместе вершить еще очень и очень много. Может быть, стоит быть несколько более толерантным?

Любовный гороскоп для Скорпионов

Сегодня вы поймете, что не можете сказать вашему любимому человеку всей правды. Потому что что-то слышать ему будет слишком больно, а что-то, на ваш взгляд, и вовсе не нужно, ибо все равно не поймет. Что ж, постарайтесь сделать так, чтобы он не догадался, что вы говорите ему не всю правду.

Гороскоп здоровья для Скорпионов

Хотя бы из соображений экономии средств, заходите в аптеку только с четким списком препаратов, назначенных врачом. Нынче вы будете склонны к тратам по принципу "на здоровье не жалко". Жалко станет позже, когда поймете, что купленное к здоровью отношения не имеет.

Кулинарный гороскоп для Скорпионов

Сохраняйте спокойствие, в чем бы ни заключалась причина, вызывающая у вас беспокойство. Если не можете сделать это самостоятельно, обратитесь к вспомогательным средствам. Ничто так не успокаивает, как хорошая тарелка наваристого борща со сметаной на первое и немаленький кусок свежезажаренного мяса (лучше говядины) с вареной картошкой и соленым огурчиком на второе. Сил на нервозность уже не останется, все уйдет на переваривание пищи.

Общий гороскоп для Скорпионов

Сегодня вы совершенно спокойно можете позволить себе расслабиться и не делать того, чего вам делать не хочется. Особо тяжких последствий ваша сегодняшняя ленность иметь не будет.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Гороскоп на 18 сентября 2020 года для Стрелецов

Кулинарный гороскоп для Стрелецов

Сегодняшний день хорош для показывания фокусов. Что может быть лучше для приготовления фондю? Особенно удачны будут сладкие варианты (когда кусочки бисквита или фруктов окунаются в горячий шоколад), а также приготовленные по рецептам, включающим рыбу или морепродукты, скажем, немецкое рыбное фондю с люцианом, или калифорнийское с креветками.

Бизнес-гороскоп для Стрелецов

Если начальник вам благоволит, не стоит отказываться от его внимания к вам и противопоставлять себя ему, придерживаясь точки зрения вашего коллектива. Он может расценить это как неблагодарность уже с вашей стороны. Старайтесь вести себя так, чтобы никого не обидеть: ни шефа, ни сослуживцев.

Гороскоп здоровья для Стрелецов

Если вы привыкли регулярно работать над собой, то в этот день вы сможете по настоящему почувствовать результаты своих стараний. Появится повод пофорсить отличной формой.

Любовный гороскоп для Стрелецов

Ни в коем случае не отказывайте сегодня вашему любимому человеку в помощи. В противном случае, можете слететь с того высокого пьедестала, на котором стоите среди прочих близких ему людей. Даже если вам в этот день помощь будет в тягость — сделайте все возможное и даже немного невозможного...

Общий гороскоп для Стрелецов

Сегодня вы можете столкнуться с непредвиденными трудностями. Их преодоление отнимет немало сил, но с пути вас не собьет.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Гороскоп на 18 сентября 2020 года для Козерогов

Кулинарный гороскоп для Козерогов

Ваша коммуникабельность сегодня не будет знать границ. Само по себе это, быть может, и неплохо, однако не переусердствуйте, приглашая окружающих присоединиться к вашей трапезе. Не исключено, что окружающие будут просто счастливы откушать вместе с вами парной телятинки с мозговым горошком — идеальное на этот день блюдо, но действительно ли вы готовы оплачивать это пиршество?

Любовный гороскоп для Козерогов

В этот день вам будет трудно адекватно оценивать вашего любимого человека и его поступки. Вы будете бесконечно субъективны, и ваша любовь послужит вам лучшими розовыми очками изо всех, какие только могут быть. может быть, они не так плохи, как могли бы показаться?..

Общий гороскоп для Козерогов

Ваше состояние весьма неустойчиво. Возможно, придется освободиться от какой-то части груза, чтобы обрести минимальную уверенность в том, что сможете доволочь остальное.

Гороскоп здоровья для Козерогов

Нынче старайтесь не дать болезням сломить себя, соберите всю волю в кулак, сейчас вам просто нельзя болеть. Если вы знаете свои самые уязвимые позиции, то в примите необходимые меры.

Бизнес-гороскоп для Козерогов

Не злитесь на своего начальника, даже если он отчитывает вас за то, к чему вы вообще не имеете отношения. Просто сообщите ему об этом. Вполне вероятно, что его ввели в заблуждение.

Водолей (21 января — 20 февраля)

Гороскоп на 18 сентября 2020 года для Водолеев

Любовный гороскоп для Водолеев

Вы сетуете на то, что ваша половинка совсем вас не понимает! А может быть, виновата в этом не она, а вы? Возможно, вы говорите на непонятном для нее языке, требуете невозможного или и вовсе думаете, что она читает ваши мысли. Попробуйте поставить себя на ее место и посмотрите на себя ее глазами.

Гороскоп здоровья для Водолеев

Сегодня организм Водолеев может устроить забастовку, наотрез отказавшись заниматься тем, что вы от него склонны требовать. Потребуйте от него чего-нибудь запредельного — возможно, тогда на что-то среднестатистическое он и согласится.

Общий гороскоп для Водолеев

Сегодня терпение будет не просто достоинством. Оно будет необходимо вам как воздух. Слишком уж много подводных камней будет ожидать вашу чересчур эмоциональную натуру.

Бизнес-гороскоп для Водолеев

Сегодня звезды категорически запрещают вам без особой надобности вспоминать о чем-либо, связанном с вашей трудовой деятельностью. Даже если вам не о чем больше будет поговорить с вашим любимым человеком, лучше молчите, улыбайтесь и кивайте. Но о работе — ни слова.

Кулинарный гороскоп для Водолеев

Настроение оставляет желать лучшего? Вряд ли для вас будет большим открытием, что его можно исправить с помощью хорошей еды. Правда вряд ли для этой цели хорошо подойдет обыкновенный украинский борщ. Безусловно, он может быть настоящим шедевром. Но лучше отложить его на завтра. Если, конечно, в вашем холодильнике найдется немного свободного места.

Рыбы (21 февраля — 20 марта)

Гороскоп на 18 сентября 2020 года для Рыб

Гороскоп здоровья для Рыб

Нынче вам могут особенно пойти на пользу овощи, богатые витамином К, особенно, если с недавнего времени вы стали отмечать возникновение некоторых нарушений в работе вашего кишечника.

Любовный гороскоп для Рыб

В этот день вам придется заслужить внимание и одобрение вашего любимого человека, а это окажется не такой и простой задачей, ибо ваша половинка окажется требовательной и настойчивой, как никогда. Если вам удастся ей угодить — награда превзойдет все ваши ожидания.

Кулинарный гороскоп для Рыб

Широко применяемая при воспитании подрастающего поколения поговорка "когда я ем, я глух и нем" сегодня будет весьма и весьма для вас актуальна. Повышенная вербальная активность может привести к тому, что вы элементарно подавитесь косточкой (кстати, кушать нынче лучше рыбу). Кроме того, пока вы разглагольствуете, все вкусное попросту съедят. Или оно остынет.

Общий гороскоп для Рыб

Сегодняшний день не принесет вам особенных волнений. Проведите его с семьей где-нибудь за городом, если есть возможность.

Бизнес-гороскоп для Рыб

Сегодня звёзды советуют вам не отказываться от сотрудничества. День благоприятен и для переговоров, и для подписания бумаг. Только будьте внимательны, прежде чем поставить свою закорючку по очередным договором, хотя бы почитайте его.