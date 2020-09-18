Количество больных коронавирусом в Украине резко возросло - официальные данные на 18 сентября

Количество больных коронавирусом в Украине стремительно растет — в пятницу, 18 сентября, зафиксировали 3 228 новых случаев заражения. Общее количество больных
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 5114 случаев;
Волынская область — 6689 случаев;
Днепропетровская область — 3765 случаев;
Донецкая область — 2313 случаев;
Житомирская область — 4774 случая;
Закарпатская область — 9031 случай;
Запорожская область — 2748 случаев;
Ивано-Франковская область — 12 031 случай;
Кировоградская область — 967 случаев;
м. Киев — 18740 случаев;
Киевская область — 7476 случаев;
Львовская область — 17 869 случаев;
Луганская область — 706 случаев;
Николаевская область — 2320 случаев;
Одесская область — 10924 случаи;
Полтавская область — 1390 случаев;
Ровенская область — 10 917 случаев;
Сумская область — 2807 случаев;
Тернопольская область — 10 705 случаев;
Харьковская область — 14 264 случая;
Херсонская область — 766 случаев;
Хмельницкая область — 4339 случаев;
Черновицкая область — 12793 случаи;
Черкасская область — 2891 случай;
Черниговская область — 3133 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 18 сентября 2020 в Центр поступило 3603 сообщения о подозрении на
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