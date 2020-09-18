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Количество больных коронавирусом в Украине резко возросло - официальные данные на 18 сентября

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Количество больных коронавирусом в Украине резко возросло - официальные данные на 18 сентября Фото з відкритих джерел

Количество больных коронавирусом в Украине стремительно растет — в пятницу, 18 сентября, зафиксировали 3 228 новых случаев заражения. Общее количество больных COVID-19 насчитывает уже 169 472 человека, из них 3468 пациентов умерли из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью. Уже 75 486 украинцев смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. 90 518 граждан продолжают болеть. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Министерства здравоохранения и СНБО.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 5114 случаев;
Волынская область — 6689 случаев;
Днепропетровская область — 3765 случаев;
Донецкая область — 2313 случаев;
Житомирская область — 4774 случая;
Закарпатская область — 9031 случай;
Запорожская область — 2748 случаев;
Ивано-Франковская область — 12 031 случай;
Кировоградская область — 967 случаев;
м. Киев — 18740 случаев;
Киевская область — 7476 случаев;
Львовская область — 17 869 случаев;
Луганская область — 706 случаев;
Николаевская область — 2320 случаев;
Одесская область — 10924 случаи;
Полтавская область — 1390 случаев;
Ровенская область — 10 917 случаев;
Сумская область — 2807 случаев;
Тернопольская область — 10 705 случаев;
Харьковская область — 14 264 случая;
Херсонская область — 766 случаев;
Хмельницкая область — 4339 случаев;
Черновицкая область — 12793 случаи;
Черкасская область — 2891 случай;
Черниговская область — 3133 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 18 сентября 2020 в Центр поступило 3603 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 233 664 сообщения о подозрении на COVID-19.

Количество больных коронавирусом в Украине резко возросло - официальные данные на 18 сентября (1)

Нельзя не обратить внимание и на то, что 17 сентября в мире COVID-19 обнаружили в 308 тыс человек. Умерло в этот день 5475 пациента. В 213 странах обнаружили 308 113 случаев заражения коронавируса. В частности 53 тыс больных в странах Европы. В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Испания, Франция, Россия, Украина. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 13-м месте. Лидерами регионального антирейтинга из общего числа выявленных заражений является Россия, Испания и Великобритания, Украина занимает 7 место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 25-м месте. По состоянию на 18 сентября в мире зафиксировано 30,3 миллиона случаев заражения. Успешно перенесли болезнь и вылечились 22 млн человек. 950176 пациентов умерли.

Количество больных коронавирусом в Украине резко возросло - официальные данные на 18 сентября (2)

Что важно понять, Всемирная организация здравоохранения обеспокоена увеличение количества случаев инфицирования коронавирусом в Европе. По словам директора офиса ВОЗ в Европе Ганса Клюґе, количество случаев заражения за последнюю неделю превысило показатели инфицирования во время первого пика коронавируса в Европе в марте. "Сентябрьская количество заражений должно стать сигналом, чтобы все мы спохватились".

Количество больных коронавирусом в Украине резко возросло - официальные данные на 18 сентября (3)

Ученые из США неожиданно для всех обнаружили корецептор на поверхности клеток легких, с помощью которого коронавирус попадает в здоровые клетки. Что важно понимать, ранее исследователи были убеждены, что для этого COVID-19 в основном использует белок ACE2, однако оказалось, что SARS-CoV-2 не может захватить ACE2 без особого углерода. После последних исследований ученые увидели полную картину этого механизма и нашли перспективный вариант лечения. 

Как сообщал ONLINE.UA, быстрее коронавирус передается во время пения — именно поэтому ученые призвали хорошо подумать, перед тем, как петь или идти на концерт. 

Источник: ONLINE.UA
Теги: Украина, Минздрав, эпидемия, пандемия, количество больных, коронавірус, последние новости о коронавирусе, статистика по областям, статистика 18 сентября
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