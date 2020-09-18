Количество больных коронавирусом в Украине резко возросло - официальные данные на 18 сентября

Количество больных коронавирусом в Украине стремительно растет — в пятницу, 18 сентября, зафиксировали 3 228 новых случаев заражения. Общее количество больных COVID-19 насчитывает уже 169 472 человека, из них 3468 пациентов умерли из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью. Уже 75 486 украинцев смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. 90 518 граждан продолжают болеть. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Министерства здравоохранения и СНБО.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:



Винницкая область — 5114 случаев;

Волынская область — 6689 случаев;

Днепропетровская область — 3765 случаев;

Донецкая область — 2313 случаев;

Житомирская область — 4774 случая;

Закарпатская область — 9031 случай;

Запорожская область — 2748 случаев;

Ивано-Франковская область — 12 031 случай;

Кировоградская область — 967 случаев;

м. Киев — 18740 случаев;

Киевская область — 7476 случаев;

Львовская область — 17 869 случаев;

Луганская область — 706 случаев;

Николаевская область — 2320 случаев;

Одесская область — 10924 случаи;

Полтавская область — 1390 случаев;

Ровенская область — 10 917 случаев;

Сумская область — 2807 случаев;

Тернопольская область — 10 705 случаев;

Харьковская область — 14 264 случая;

Херсонская область — 766 случаев;

Хмельницкая область — 4339 случаев;

Черновицкая область — 12793 случаи;

Черкасская область — 2891 случай;

Черниговская область — 3133 случая.



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 18 сентября 2020 в Центр поступило 3603 сообщения о подозрении на COVID-19 . Всего с начала 2020 года поступило 233 664 сообщения о подозрении на COVID-19 .

Нельзя не обратить внимание и на то, что 17 сентября в мире COVID-19 обнаружили в 308 тыс человек. Умерло в этот день 5475 пациента. В 213 странах обнаружили 308 113 случаев заражения коронавируса. В частности 53 тыс больных в странах Европы. В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Испания, Франция, Россия, Украина. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 13-м месте. Лидерами регионального антирейтинга из общего числа выявленных заражений является Россия, Испания и Великобритания, Украина занимает 7 место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 25-м месте. По состоянию на 18 сентября в мире зафиксировано 30,3 миллиона случаев заражения. Успешно перенесли болезнь и вылечились 22 млн человек. 950176 пациентов умерли.

Что важно понять, Всемирная организация здравоохранения обеспокоена увеличение количества случаев инфицирования коронавирусом в Европе. По словам директора офиса ВОЗ в Европе Ганса Клюґе, количество случаев заражения за последнюю неделю превысило показатели инфицирования во время первого пика коронавируса в Европе в марте. "Сентябрьская количество заражений должно стать сигналом, чтобы все мы спохватились".

Ученые из США неожиданно для всех обнаружили корецептор на поверхности клеток легких, с помощью которого коронавирус попадает в здоровые клетки. Что важно понимать, ранее исследователи были убеждены, что для этого COVID-19 в основном использует белок ACE2, однако оказалось, что SARS- CoV-2 не может захватить ACE2 без особого углерода. После последних исследований ученые увидели полную картину этого механизма и нашли перспективный вариант лечения.

Как сообщал ONLINE.UA, быстрее коронавирус передается во время пения — именно поэтому ученые призвали хорошо подумать, перед тем, как петь или идти на концерт.