Остановите их - Лукашенко шокировал мир новым решением относительно Украины

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, которого не признает легитимным международное сообщество, выступил с новым неожиданным заявлением — в Минске, во время провластного женского форума, он официально сообщил, что закрывает границы с Литвой и Польшей и "усиливает" с Украиной. Стоит обратить внимание на то, что на это шокирующее решение он решился после того, как несколько дней назад заявил, что именно США, Украина, Польша и Чехия пыталась воплотить в жизнь план по "уничтожению Беларуси". Кроме того, скандальный политик пытался убедить своих граждан, что этот "план" готовили целых 10 лет, информирует ONLINE.UA со ссылкой на "Белта".

"Мы вынуждены отвести войска с улиц и закрыть границу с Западом — прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу с нашей братской Украиной. Я вынужден вместе с президентом России восстановить общую защиту Союзного государства... Я не хочу, чтобы моя страна воевала. Тем более я не хочу, чтобы Беларусь и та же Польша, Литва превратились в театр военных действий, где будут решаться не наши вопросы. Поэтому я сегодня перед этим залом красивых, продвинутых, патриотических людей хочу обратиться к народам Литвы, Польши и Украины: остановите своих безумных политиков, не дайте начаться войне!", — цинично отметил Александр Лукашенко.

После этого шокирующего выпада власть Литвы подчеркнула, что заявление белорусского диктатора о закрытии границы с Литвой и Польшей, а также об усилении границы с Украиной демонстрирует желание возложить ответственность за кризис в стране на внешние силы.

"Это связано со стремлением любой ценой продемонстрировать наличие определенной (внешней) угрозы... Если такой угрозы нет, ее нужно найти... До сих пор были такие заявления — о перенаправлении грузов в другие порты, затем была поправка — если Россия предложит такие же условия и тому подобное. Я думаю, что теперь мы должны также посмотреть, что это означает, значит ли это закрытие границ для грузов или людей или что-то другое", — подчеркнул литовский глава МИД Линкявичюс.

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