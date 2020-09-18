Как можно быстрее - Евросоюз выдвинул Украине экстренное требование

Власть Европейского Союза требует от украинского парламента немедленно привести закон о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) в соответствие с Конституцией. В ЕС в очередной раз напомнили официальному Киеву о том, что независимость бюро является условием безвиза и макрофинансовой помощи. Нельзя не обратить внимание на то, что идентичные предупреждения звучали и 17 сентября, однако тогда они касались избрания нового главы САП. Евросоюз и США отметили, что Украина может потерять международную поддержку, а также безвиз, если голосование будет непрозрачным. С таким громким заявлением выступил представитель ЕС по внешней политике Петер Стано, передает ONLINE.UA со ссылкой на украинскую службу "Deutsche Welle".

"Мы приняли во внимание решение Конституционного суда по НАБУ. Последствия этих решений надо будет оценить. ЕС призывает украинский парламент изменить соответствующее законодательство и привести его в соответствие с Конституцией как можно скорее... Мы хотели бы подчеркнуть важность ясного юридического статуса НАБУ и одновременного обеспечения сохранения его независимости и эффективной работы", — отметил Петер Стано.

Кроме того, он обратил внимание на то, что независимость и эффективность антикоррупционной инфраструктуры являются ключевыми условиями визовой либерализации ЕС и макрофинансовой помощи.

Как уже упоминалось ранее, 16 сентября Конституционный суд Украины (КСУ) признал неконституционными ряд положений закона о НАБУ. Стоит отметить, что говорится о полномочиях президента Украины в частности образовывать НАБУ, а также назначать и увольнять директора бюро. В конце августа КСУ признал неконституционным назначение Артема Сытника директором НАБУ в 2015 году. Кроме того, недавно в Европарламенте официально сообщили об угрозе для безвизового режима с ЕС в связи с проблемной процедурой отбора руководителя САП. Самые влиятельные члены ЕС и Всемирный банк письменно обращались в парламент Украины и предупреждали о проблемах в проекте решения о процедуре замены руководителя САП.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее в Раде наконец рассказали, когда Украина сможет получить новый транш МВФ.