Я подписал приказ - в МОЗ неотложно предупредили об изменениях

Правила лечения коронавируса COVID-19 в Украине изменили в середине сентября. Министр здравоохранения Максим Степанов объявил, что именно в соответствующем протоколе станет другим. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на брифинг чиновника в пятницу, 18 сентября.

По его словам, протокол лечения касается всех работников медицинской отрасли, причастных для борьбы против эпидемии.

"Вчера, 17 сентября, я подписал приказ, которым утвердил новый протокол оказания медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни, разработанный нашими ведущими специалистами", — пояснил Степанов.

Прежде всего изменения внесены в использование глюкокортикоидов — этот показатель расширили, а также определили алгоритмы назначения антикоагулянтной терапии.

В то же время в протоколах появились дополнительные подходы к противомикробной терапии, конкретные показания для назначения медикаментов. Также туда включили подходы к медикаментозной терапии и кислородной поддержки инфицированных.

По состоянию на утро в пятницу, 18 сентября, обнаружили уже 169 472 диагноза коронавируса COVID-19 , за предыдущие сутки количество увеличилось на 3 228. С начала эпидемии в Украине выздоровели 75 486 человек, а умерли 3468.

По всей стране карантин действует до 31 октября, даже местные выборы будут проходить согласно эпидемическим правилам, для этого Центризбирком разработала соответствующие документы.

Как сообщал ONLINE.UA, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш шокировал мир неожиданным признанием — он откровенно рассказал международному сообществу о том, что ситуация с распространением коронавируса вышла из-под контроля. Кроме того, влиятельный политик призвал все страны к глобальному прекращении боевых действий.