Просто пробили дно - Путин, Трамп и Лукашенко опозорились на международной арене

Президенты девяти стран — России, США, Беларуси, Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, Турции и Туркменистана — получили "Шнобелевскую премию" за неадекватную реакцию на пандемию коронавируса. Нетрудно догадаться, что больше всего "внимания" уделили именно Владимиру Путину, Александру Лукашенко и Дональду Трампу. Стоит отметить, что церемония "The Ig Nobel Prize Ceremony", которая является пародией на престижную международную Нобелевскую премию, отгремела 17 сентября в Гарвардском университете, США, в онлайн-формате. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт "Improbable Research".

Основатель премии Марк Абрахамс иронично отметил, что награда в сфере медицинского образования в этом году достается руководителям Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, Беларуси, США, Турции, России и Туркменистана.

"Премия вручается Жаир Болсонару (Бразилия), Борису Джонсону (Великобритания), Нарендра Моди (Индия), Андресу Мануэлю Лопес Обрадору (Мексика), Александру Лукашенко (Беларусь), Дональду Трампу (США), Реджеп Тайип Эрдогану (Турция), Владимиру Путину (Россия) и Гурбангулы Бердымухамедову (Туркмения) за использование пандемии коронавируса для того, чтобы научить мир тому, что политики могут сильнее влиять на жизнь и смерть, чем ученые и врачи", — заявил Марк Абрахамс.

Нельзя также не обратить внимание на то, что ведущий передал "особые поздравления" Лукашенко, поскольку это уже вторая его "награда". Напомним, что 7 лет назад скандальному политику присудили Шнобелевскую премию в номинации "Премия мира" за "запрет публичных аплодисментов", а также за "задержания белорусскими правоохранителями однорукого человека за аплодисменты". В сети уже активно комментируют новые «достижения» Путина, Лукашенко, Трампа и других лидеров государств — люди отмечают, что президенты "просто снова пробили дно", а также желают, чтобы "больше они так не выделялись на фоне всех политиков".

Стоит отметить, что Украина — вместе с Австралией, Францией, Германией, Великобританией и Южной Африкой — отличилась в области физики. Иван Максимов и Андрей Потоцкий получили Шнобелевскую премию за эксперимент о том, что происходит с формой дождевого червя при вибрациях с высокой частотой.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Лукашенко шокировал мир новым решением относительно Украины.