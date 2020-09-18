Реакция неадекватного человека - Лукашенко упрекнули за скандальные угрозы

Частично признан президент Беларуси Александр Лукашенко отличился новыми громкими угрозами — на этот раз о границах с соседними странами. Между тем в правительстве Литвы назвали такие объявления признаком неадекватного человека. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Delfi.

По словам министра иностранных дел Линаса Линкявичус, неадекватным он считает угрозу закрыть границы и укрепить контроль на них.

"Такие заявления уже были до этого — о том, что тягачи будут направлены в другие порты, затем последовало уточнение, что это будет, если Россия предложит такие же условия и т.д. Я думаю, и сейчас надо подождать, посмотреть, что это значит — закрытие границ для грузов, людей или что-то еще", — пояснил дипломат.

Линкявичус добавил, белорусская экономика сейчас находится "на грани банкротства", поэтому каждый безответственный шаг может нанести чрезвычайный ущерб всей республике.

"Были заявления, что пол армии брошены на охрану границ с Западом, кажется, что отсюда кто-то угрожает, кто собирается нападать. Это реакция на ситуацию неадекватного человека", — подчеркнул министр.

В то же время Литовская служба государственной охраны границы констатировала, что по состоянию на утро пятницы, 18 сентября, движение через границу между странами продолжается в обычном формате — никаких изменений или ограничений не вводили.

Как сообщал ONLINE.UA, накануне Лукашенко объявил, что закрывает границы с Литвой и Польшей и "усиливает" с Украиной. На шокирующее решение он решился после того, как несколько дней назад заявил, что именно США, Украина, Польша и Чехия пыталась воплотить в жизнь план по "уничтожению Беларуси". Политик убеждает своих граждан, что этот "план" готовили целых 10 лет.