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Это сделала Россия: команда Зеленского поставила точку после резонансного скандала

Украина | Читати новину українською
Это сделала Россия: команда Зеленского поставила точку после резонансного скандала Олексій Резніков (фото — скриншот)

Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонний контактной группе Алексей Резников в украинском парламенте выступил с громким заявлением — он отметил, что именно Россия сорвала инспекцию СММ ОБСЕ серой зоны в Шумах, поскольку прекрасно осознавала, что на выходе получит негативный результат. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.

"Миф о так называемой инспекции украинских позиций военных в Шумах. Это откровенный бред. Это российский нарратив. Россия со своими прокси сорвала проверку, которая должна была состояться, потому что понимала, что на выходе получит негативный результат. Ведь речь шла исключительно о серой зоне и исключительно для подтверждения отчета СММ ОБСЕ, в котором указано, что каких-либо нарушений со стороны Украины вставленного режима тишины нет", — подчеркнул Алексей Резников.

Политик обратил внимание на то, что команда украинского лидера Владимира Зеленского полностью поддерживает мандат ОБСЕ и их право верификации режима прекращения огня в соответствии с Минскими договоренностями.

"Именно так зафиксировано в минских договоренностях, что только СММ ОБСЕ имеет мандат на верификацию прекращения режима огня", — добавил Алексей Резиков.

Как уже упоминалось ранее, 9 сентября участники ТКГ пришли к согласию в вопросе о совместной инспекции в районе поселка Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ. Что важно понимать, необходимость такой инспекции был спровоцирована тем, что главарь боевиков ОРДО Денис Пушилин обвинил украинскую сторону в якобы нарушении режима прекращения огня в районе Шумов. Поэтому Пушилин пообещал обстрелять украинские позиции. Чуть позже официально стало известно, что инспекция позиций Вооруженных сил в районе поселка Шумы при участии представителей ОБСЕ 10 сентября не произойдет и пока временно отменяется. После этого пророссийские силы начали обстрел украинских позиций вблизи населенного пункта Шумы, где в этот день должна была проходить совместная инспекция представителей СЦКК и ОБСЕ.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что команда Владимира Путина бросила новый публичный вызов Украине.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Украина, Владимир Зеленский, Донбасс, новости Донбасса, Владимир Путин, Алексей Резников, ОБСЕ, инспекция на Донбассе, боевики
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