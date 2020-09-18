Это попытка давления - у Зеленского возмутились новыми выходками Путина

Российское правительство пытается давить на Украину через согласование нового раунда "нормандских переговоров", утверждает лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Кремль пытается манипулировать заявлениями, однако это не свидетельствует о невозможности встречи на высшем уровне. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на брифинг политика в пятницу, 18 сентября.

По его словам, в РФ пока подчеркивают невозможность встречи лидеров формата до конца 2020 года, это попытка политического давления.

"Насколько мне известно, позиция не согласовано, это просто, по-моему, такая попытка давления политического. На сегодня ничего не определено, и встреча может состояться в любое время", — пояснил Арахамия.

Он напомнил, уже не первый раз российская сторона выступает с каким-то острыми заявлениями, однако эти угрозы оказываются далекими от реальной ситуации.

Напомним, недавно в Берлине встретились советники лидеров стран "нормандском формата". Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что этот раунд должен состояния завершающим перед встречей на уровне государственных лидеров, однако пока известно по крайней мере о еще одних переговоры советников. В Кремле накануне заявили, что нет оснований для переговоров на уровне президентов и канцлера.

Украинская власть делает все возможное, чтобы как можно скорее провести долгожданную встречу в нормандском формате, однако режим президента Владимира Путина продолжает игнорировать все призывы и требования Киева, каждый раз придумывая новые причины для оттягивания переговоров.

Как сообщал ONLINE.UA, представитель Кремля Дмитрий Песков неожиданно для всех заявил, что саммит в нормандском формате стоит ждать в обозримом будущем, однако конкретную дату называть не захотел. После этого представитель Путина цинично добавил, что на самом деле эта "встреча ради встречи" никому не нужна.