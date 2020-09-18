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Это попытка давления - у Зеленского возмутились новыми выходками Путина

Политика | Читати новину українською
Это попытка давления - у Зеленского возмутились новыми выходками Путина Володимир Зеленський (фото — president.gov.ua)

Российское правительство пытается давить на Украину через согласование нового раунда "нормандских переговоров", утверждает лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Кремль пытается манипулировать заявлениями, однако это не свидетельствует о невозможности встречи на высшем уровне. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на брифинг политика в пятницу, 18 сентября.

По его словам, в РФ пока подчеркивают невозможность встречи лидеров формата до конца 2020 года, это попытка политического давления.

"Насколько мне известно, позиция не согласовано, это просто, по-моему, такая попытка давления политического. На сегодня ничего не определено, и встреча может состояться в любое время", — пояснил Арахамия.

Он напомнил, уже не первый раз российская сторона выступает с каким-то острыми заявлениями, однако эти угрозы оказываются далекими от реальной ситуации.

Напомним, недавно в Берлине встретились советники лидеров стран "нормандском формата". Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что этот раунд должен состояния завершающим перед встречей на уровне государственных лидеров, однако пока известно по крайней мере о еще одних переговоры советников. В Кремле накануне заявили, что нет оснований для переговоров на уровне президентов и канцлера.

Украинская власть делает все возможное, чтобы как можно скорее провести долгожданную встречу в нормандском формате, однако режим президента Владимира Путина продолжает игнорировать все призывы и требования Киева, каждый раз придумывая новые причины для оттягивания переговоров.

Как сообщал ONLINE.UA, представитель Кремля Дмитрий Песков неожиданно для всех заявил, что саммит в нормандском формате стоит ждать в обозримом будущем, однако конкретную дату называть не захотел. После этого представитель Путина цинично добавил, что на самом деле эта "встреча ради встречи" никому не нужна.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Россия, нормандскькі переговори, Донбасс, Украина, война, полмтика, Давид Арахамія, Слуга Народу
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