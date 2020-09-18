Украинские партии тратят на рекламу в соцсетях больше, чем на рекламу в СМИ - суммы шокируют

Накануне местных выборов, которые состоятся в Украине уже 25 октября, политические силы делают все возможное, чтобы не только привлечь к себе внимание, но и потенциально увеличить количество людей, которые будут готовы отдать за них свои голоса. Для этого используется немало самых разнообразных инструментов, однако один из них в течение последнего года становится все более популярным — это политическая реклама в социальных сетях. Обратите внимание на то, что в структуре официальных (!) расходов партий на прошлогоднюю парламентскую кампанию расходы на соцсети составляли 6-7% ("Голос" и "Европейская солидарность"). Для политсил, которые задекларировали расходы на соцсети, они по объему уступают только расходам на телевизионную и наружную рекламу (хотя и с большой разницей) и опережают расходы на рекламу в печатных СМИ, на радио. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на статистику "ЧЕСТНО".

Отмечается, что эксперты внимательно и детально проанализировали данные Facebook Ad Library и узнали, что затраты на политическую и социальную рекламу в соцсетях (от 1 июня до 19 июля 2020 года) составили около 70 млн гривен. Обратите внимание на то, что из них 37,5 млн — это затраты на пользу партий, а более чем 33 млн — расходы мажоритарщиков. Также важно понимать, что сразу 5 политсил потратили на рекламу в Facebook и Instagram более 2 миллионов гривен (учтены партийные страницы, страницы списочников и другие типы страниц, которые агитировали за конкретную политическую партию). Больше всего потратил "Голос" — около 8 млн гривен. Десять мажоритарщиков заплатили за рекламу от 300 тыс гривен.

Большинство украинцев убеждены, что на местных выборах ставки не такие высокие, а значит, расходы, в частности на соцсети, должны быть ниже, однако это не совсем так. По словам специалистов, из-за высокой конкуренции во многих областных центрах и значительного количества политиков и партий, которые будут бороться за депутатские мандаты и должности городских голов, расходы на рекламу в Facebook и Instagram в этом году уже превысили 42 млн гривен (1,53 млн долларов). Обратите внимание на то, что только в прошлом месяце на рекламу в соцсетях более 900 различных страниц потратили почти 13 миллионов гривен (470 тыс долларов). И это все за несколько недель до завершения регистрации кандидатов и полноценного старта избирательной кампании.

Эксперты обращают внимание на то, что несмотря на такой рост роли соцсетей, Интернет до сих пор остается слепой зоной украинского законодательства, и избирательного в частности — именно этим пользуется подавляющее большинство политических партий.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, глава СНБО Алексей Данилов сделал важное предупреждение всем украинским гражданам относительно местных выборов в Украине.