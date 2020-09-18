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Не произойдет сразу - у Зеленского шокировали прогнозом о Донбассе

Политика | Читати новину українською
Не произойдет сразу - у Зеленского шокировали прогнозом о Донбассе Володимир Зеленський (фото — president.gov.ua)

Реинтеграция оккупированных районов Донбасса под украинский контроль продлится долгие годы, пояснил Алексей Резников — вицепремьер по вопросам реинтеграции ОРДЛО. Он назвал потрясающий срок в одно поколение. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на выступление политика в зале Верховной Рады.

По его словам, речь идет о сроках уже после завершения войны в регионе.

"Реинтеграция территорий, временно оккупированы, не произойдет сразу после окончания войны. Конец войны и реинтеграция не будут совпадать во времени, потому что мы говорим о безопасной реинтеграции, такую, которая не порвет страну и не создаст новые риски. Безопасная реинтеграция продлится минимум одно поколение", — пояснил Резников.

Следует напомнить, вооруженное противостояние в Донбассе продолжается уже 7-й год, оно началось с российского вторжения в Донецкую и Луганскую весной 2014-го. Жертвами войны, согласно статистике ООН, стали более 14 тысяч человек, миллионы других покинули регион из-за смертельно опасной ситуации.

Агрессия Россия против Украины в Крыму и на Донбассе стала поводом для введения мощных санкций со стороны Евросоюза, США и других стран. Рестрикции бьют по экономическим отраслях государства-агрессора и отдельным представителям режима.

С 27 июля в течение всей линии соприкосновения объявили новый режим прекращения огня. С этого периода стали лишь несколько смертельных инцидентов с бойцами Украинской сил, однако они не связаны с обстрелами со стороны боевиков. Такое перемирие с одиночными провокациями президент Владимир Зеленский назвал большим достижением.

Как сообщал ONLINE.UA, представители оккупационного режима поставили новый ультиматум Украине. Инцидент произошел на переговорах Трехсторонней контактной группы и связан с новым обменом пленными, который сейчас разрабатывают и обсуждают.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Донбасс, война, Украина, полмтика, реинтеграция, Алексей Резников, Владимир Зеленский, ОРДЛО, АТО, ООС, Россия
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