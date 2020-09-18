Самые влиятельные страны срочно запустили Московский механизм - что происходит

17 самых влиятельных стран ОБСЕ приняли решение безотлагательно запустить "Московский механизм" из-за ситуации в Беларуси. Согласно последним данным, эту инициативу поддержали: Канада, США, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Дания, Норвегия, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Польша, Румыния и Словакия. Стоит обратить внимание на то, что Украина также является участницей ОБСЕ, но ее нет среди членов инициативы. Как известно, "Московский механизм" предусматривает создание независимой миссии, которая исследует информацию о серьезных нарушениях прав человека, свободы слова, фальсификации выборов и права на мирные собрания. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальный сайт ОБСЕ.

"Мы все неоднократно призывали власти Беларуси присоединиться к инклюзивному национальному диалогу и прекратить насилие против белорусского народа. Мы и дальше поддерживаем предложение председательства ОБСЕ оказать помощь по посредничеству в таком диалоге и надеемся, что власть в Минске согласится на этот конструктивный шаг. В то же время, пока что реакция властей Беларуси заключается в систематических атаках на тех, кто мог бы присоединиться к диалогу, и продолжении репрессий против мирных протестующих.... Сегодня мы применяем параграф 12 Московского документа от 1991 года... для создания экспертной миссии, которая исследует и отчитается по фактам, которые вызывают обеспокоенность", — отметили члены ОБСЕ.

Кроме того, они обратили внимание на то, что ожидают сотрудничество с БДИПЧ и делегацией Беларуси в ближайшие дни для подготовки миссии.

Что важно понимать, "Московский механизм" могут запустить только по инициативе 10 и более стран-участниц ОБСЕ. Нельзя не упомянуть о том, что он уже применялся к Беларуси 9 лет назад по инициативе 14 стран.

Стоит отметить, что 18 августа руководство ОБСЕ предложило посетить Беларусь для встреч с властями и оппозицией и выступить посредником в диалоге для выхода из кризиса. Многие страны призвали официальный Минск согласиться на этот визит.

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