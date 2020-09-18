Все будет сделано - в Кабмине успокоили украинцев на фоне серьезной угрозы

Безвизовый режим между Украиной и государствами Евросоюза не претерпит никаких изменений в ближайшее время, пообещал премьер-министр Денис Шмыгаль. Даже ситуация с Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой не повлияют на договоренности. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на час вопросов к правительству в Верховной Раде.

По его словам, прозрачный конкурс на должности в САП наоборот поддерживают представители официальных Брюсселя и Вашингтона.

"Безвизовых не удается устранить. Наши международные коллеги: и из Европейского Союза и из Соединенных Штатов абсолютно откровенно заявляют о необходимости проведения прозрачного конкурса. Мы сейчас придерживались всех процедур, которые прописаны правилами и украинским законодательством — дальше вопрос остается к открытости и прозрачности конкурса. Посмотрим , как состоится конкурс все вместе: целым обществом, парламентом и уверен, что все будет сделано в рамках действующего законодательства", — пояснил Шмыгаль.

Напомним, безвизовый режим вступил в силу в 2017 году, с тех пор возникали многочисленные споры или откровенные провокации по поводу его якобы отмене на фоне вызовов, которые возникали перед Киевом.

Ранее о невозможности отмены безвиза высказался министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Украинская сторона продолжает контактировать с европейскими партнерами и обсуждать все важные вопросы, никаких причин для отмены договоренностей нет.

Как сообщал ONLINE.UA, последние события в Украине сильно взволновали власти Европейского Союза. Так, в Европарламенте неожиданно для всех заявили об угрозе для безвизового режима с ЕС в связи с проблемной процедурой отбора руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. С таким громким заявлением выступила немецкая евродепутатка, членкиня комитета по иностранным делам Виола фон Крамон.