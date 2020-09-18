Это сигнал - у Зеленского наконец-то нашли способ обыграть Путина

Член команды украинского лидера Владимира Зеленского и глава делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу Алексей Резников безотлагательно обратился к Верховной Раде и предложил народным избранникам принять альтернативное решение относительно местных выборов, которое позволит разблокировать переговоры с Россией и обхитрить главу Кремля Владимира Путина. По мнению украинского политика, такое решение даст важный сигнал нашим западным партнерам и международным посредникам от ОСБЕ. Кроме того, оно может расширить поле маневра для нашей работы в ТКГ. Свое предложение представитель Зеленского озвучил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины, передает ONLINE.UA.

"Многие присутствующие хотят услышать комментарии относительно постановления, которое касается местных выборов. Я дам вам максимально откровенный ответ. Это постановление политически очень правильное и полностью созвучно с теми тезисами, которые я лично произношу... Но чисто тактически отдельные его положения преждевременны. Усложнило ли это постановление ведения переговоров? Да, усложнило. Воспользовались ли ним наши оппоненты для манипуляции? Да, воспользовались. Заблокировали ли переговорный процесс Да, в значительной степени он заблокирован — например, в том числе, в гуманитарной подгруппе, где готовится увольнение около 100 наших пленников", — отметил Алексей Резников.

По словам украинского политика, принимать то или иное решение по изменению или уточнению этого постановления — это исключительно прерогатива Верховной Рады. Член комнады Зеленского отметил, что будет понятно, если ВРУ не захочет делать изменения именно с этим постановлением — ибо никому не нравятся ультимативные условия, там более со стороны Владимира Путина.

"Но если парламент Украины сможет проявить коллективную мудрость и принять какое-то другое решение, которое подчеркнет восприятия Украиной минского процесса как безальтернативной площадки для переговоров, которое подтвердит полномочия украинской делегации и продемонстрирует доверие к ней. Такое решение даст важный сигнал нашим западным партнерам и международным посредникам от ОСБЕ. Оно бы расширило поле маневра для нашей работы в Трехсторонний контактной группе", — подчеркнул Резников.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Алексей Резников поставил точку после громкого скандала с РФ.