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В Мьянме родился уникальный ребенок - фото покорило сеть

Наука и медицина | Читати новину українською
В Мьянме родился уникальный ребенок - фото покорило сеть Фото: pixabay.com

В столице Мьянмы, городе Нейпьидо, местные врачи официально заявили о рождении младенца с двумя головами. По предварительным данным, в настоящее время угрозы жизни мальчика нет. Врач роддома Татконе рассказал, что ребенок появился на свет в ночь с 16 на 17 сентября и ее безотлагательно перевели в детскую больницу в городе Отаратири для особого ухода. Кроме того, отмечается, что мать новорожденного, 29-летняя Санду Мьин, попала в больницу на восьмом месяце беременности. Во время родов начались осложнения, поэтому ей сделали кесарево сечение. Мальчик родился с весом 2,5 кг. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на издание MayanmarTimes. 

"Мальчик стал вторым ребенком в семье с южного села в урочище Шве Су в поселке Татконе", — говорится в сообщении.

Стоит обратить внимание на то, что ребенка нельзя отнести к сиамским близнецам. У мальчика оказался один набор органов, а у сиамских близнецов обычно бывает два комплекта. Врач отметил, что новорожденному необходимо специальное наблюдение.

В Мьянме родился уникальный ребенок - фото покорило сеть (1)

Фото — mmtimes.com

"Кроме лишней головы, новорожденный полностью здоров. Я видел сиамских близнецов, но это первый случай, когда я вижу двуглавого ребенка", — рассказал директор роддома.

В сети уже активно комментируют фотографию новогонародженого мальчика — люди отмечают, что он "очень красивый и милый", а также желают ему и молодой матери скорейшего выздоровления.

Нельзя не обратить внимание на то, что вероятность рождения сиамских близнецов составляет примерно 1 случай на 200 тыс родов. По словам врачей, почти половина таких младенцев рождаются мертвыми. Уровень выживания этих детей составляет 5-25%. В основном сиамские близнецы имеют женский пол (70-75% случаев).

Как сообщал ONLINE.UA, иностранные ученые недавно наконец объяснили, влияют ли генетические факторы на продолжительность жизни. 

Источник: ONLINE.UA
Теги: Мьянма, дети, новонароджені, аномалії, ребенок с двумя головами, роды, беременность, наука, ученые, лікарі
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