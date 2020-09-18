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Российский агрессор шокировал новой выходкой на Донбассе - что случилось

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Российский агрессор шокировал новой выходкой на Донбассе - что случилось Кулемет (фото — відкриті джерела)

Несмотря на согласованный режим прекращения огня российский агрессор продолжает провоцировать новое обострение в Донбассе. недавно украинская разведка обнаружила поставки оккупационному режиму нового оружия и других военных ресурсов. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Министерство обороны.

По обнародованным данным, российские власти укрепляет мощность 1-го и 2 армейских корпусов — так называемых группировок "ДНР" и "ЛНР".

"С начала сентября из-за неконтролируемых Украины участка границы из России на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях завезено железнодорожным и автомобильным транспортом примерно 1200 тонн горючего, шесть вагонов и более 10 грузовых автомобилей с противотанковыми минами и боеприпасами, в т.ч. для артиллерийских систем", — проинформировала разведка.

В то же время российский оборонно-промышленный комплекс после капитального ремонта на предприятиях предоставил около 15 тысяч единиц боевой техники, в том числе 122-мм системы реактивно залпового огня "Град".

С 27 июля в течение всей линии соприкосновения объявили новый режим прекращения огня. С этого периода стали лишь несколько смертельных инцидентов с бойцами Украинской сил, однако они не связаны с обстрелами со стороны боевиков. Такое перемирие с одиночными провокациями президент Владимир Зеленский назвал большим достижением.

Параллельно российский агрессор воспользовался перемирием для наращивания военной силы, улучшение состояния позиций. ОБСЕ фиксирует регулярное перемещение вооружения, в том числе и тяжелого.

Как сообщал ONLINE.UA, российское правительство пытается давить на Украину через согласование нового раунда "нормандских переговоров", утверждает лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Кремль пытается манипулировать заявлениями, однако это не свидетельствует о невозможности встречи на высшем уровне.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Донбасс, разведка, война, Украина, АТО, ООС, ОРДЛО, ДНР, ЛНР, Россия, оружие, Минобороны
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Обновлено:15:11, 18.09.2020

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