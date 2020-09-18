Мы не понимаем - Евросоюз разнес вдребезги новое скандальное решение Украины

Официальный Киев все чаще получает замечания от власти Европейского Союза, которые споровождаются не толко резкой критикой, но и угрозами о потере международной поддержки и даже безвиза. На этот раз глава делегации ЕС в Украине Матти Маасикас обратил внимание международного сообщества, а также украинской власти на то, что Украина нарушает обязательства перед Евросоюзом и Германией, не предусмотрев в проектах бюджета средства на энергоэффективные мероприятия. Об этом влиятельный политик сообщил во время 11-го Энергетического дня, организованного Европейско-украинским энергетическим агентством, информирует ONLINE.UA со ссылкой на "Интерфакс-Украина" .

"Мы не понимем, почему в проекте бюджета на 2021 Украина не предусмотрела средств на энергоэффективность. Но там есть 3 млрд грн на поддержку угольных компаний. Это противоречит заявлению в поддержку "зеленого" соглашения и не отвечает обязательствам Украины перед ЕС и Германией по совместному финансированию энергоэффективности", — подчеркнул Матти Маасикас.

По словам европейского политика, он до сих пор лелеет надежду, что при обсуждении проекта закона о госбюджете на 2021 в Верховной Раде "украинский вклад будет очерчен".

"Я убежден, что уже на саммите Украина-ЕС 1 октября стороны официально подтвердят заинтересованность в "зеленой "сделке", — подчеркнул представитель Европейского Союза.

Кроме того, он обратил внимание на то, что власти ЕС предложат официальному Киеву поддержку в реализации программ, направленных на борьбу с изменениями климата.

Как уже упоминалось ранее, также Европейский Союз потребовал от Верховной Рады безотлагательно привести закон о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) в соответствие с Конституцией. Власти ЕС вновь напомнила команде украинского лидера Владимира Зеленского, что независимость бюро является условием безвиза и макрофинансовой помощи.

"Мы хотели бы подчеркнуть важность ясного юридического статуса НАБУ и одновременного обеспечения сохранения его независимости и эффективной работы", — заявили в ЕС.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Евросоюз пригрозил Украине из-за новых проблем с САП.