Всех сразу успокою - в Минфине поразили предупреждением о бюджете

В правительстве и Верховной Раде продолжаются споры относительно принятия нового проекту государственного бюджета на 2021. Министр финансов Сергей Марченко выступил с заявлением и отметил — документ не предусматривает никакого давления на налогоплательщиков. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на выступление чиновника перед парламентом.

По словам политика, будет также никакого давления на бизнес-структуры.

"Что касается доходов. При подготовке проекту бюджета для нас принципиальным было достичь баланса, виходясы из имеющихся возможностей. Бюджетные доходы отражают то, реально поступления может обеспечить в следующем году экономика без повышения налогов", — пояснил Марченко.

Он отметил, разработчики нового проекту полностью придерживались "принципа реалистичности".

"Всех сразу успокою — средств бюджета достаточно для финансирования всех приоритетных потребностей государства. Давления на честный бизнес и добросовестных налогоплательщиков не будет", — добавил министр.

Марченко резюмировал, увеличение расходов составит 65,5 миллиарда гривен (или 5,1%). Расходы на развитие уходят в сегодняшнем документе Минфина 175 миллирдов — это на 12,4 миллиарда больше по сравнению с проектом бюджета на текущий год, который приняли в 2019 году.

В то же время многие народные депутаты от различных политических объединений выступили с критикой предложенного бюджетного плана. Они заявили о недостаточной денежной внимание для определенных направлений, однако подобная практика споров при принятии бюджета распространена для Совета.

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