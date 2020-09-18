Будет удар - у еще одной страны лопнуло терпение после угроз Лукашенко

17 сентября белорусский диктатор шокировал мир новыми угрозами — Александр Лукашенко официально сообщил, что намерен закрыть границы с Литвой и Польшей и "усилить" с Украиной. На это заявление мгновенно отреагировал премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис — он обратил внимание официального Минска на то, что его страна перестанет пропускать фуры из Беларуси, если Лукашенко все же реализует свою угрозу о закрытии границы с западными соседями. По словам влиятельного политика, он не верит в то, что слова белорусского диктатора перерастут в действия, однако если это произойдет — Литва молчать не будет и поддержит "адекватные меры". Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на LRT.

"Это еще одно громкое заявление, направленное на внутреннюю аудиторию. Но если такой шаг будет — будет адекватный ответ", — предупредил премьер-министр Литвы.

По его словам, фуры из Беларуси не будут пропускать через границу Литвы. Влиятельный политик также предположил, что к аналогичному шагу скорее всего прибегнет и официальная Варшава.

"Безусловно, это будет еще одним ударом для белорусской экономики, которая и так имеет серьезные проблемы. Поэтому я не верю, что это будет сделано", — признался Саулюс Сквернялис.

По убеждению поилтика, для литовского бизнеса закрытие границы с Беларусью не создаст серьезных проблем. Стоит отметить, что накануне МИД Литвы также подчеркнуло, что скептически относится к реальности угроз Лукашенко и убеждено, что заявление о закрытии границ демонстрирует желание возложить ответственность за кризис в стране на внешние силы.

Как уже упоминалось ранее, 17 сентября Александр Лукашенко официально сообщил, что его страна закроет границу с западными соседями, прежде всего Литвой и Польшей, и "усилит контроль" на границе с Украиной. Утром 18 сентября глава Государственной пограничной службы Литвы рассказал, что движение через границу с Беларусью продолжается в обычном режиме. Власть Польши отмечает, что ее границу также остается открытой.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Александр Лукашенко набросился на Украину с новыми бесстыдными обвинениями.