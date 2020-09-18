Мы будем подстраиваться - у Зеленского удивили заявлением о Лукашенко

Последние громкие угрозы белорусского диктатора Александра Лукашенко спровоцировали мгновенную реакцию многих стран и влиятельных политиков, однако официальный Киев почему-то продолжает молчать и делать вид, что ничего не произошло. Почему никакой реакции на новость по закрытию границ не было — пояснил представитель команды украинского лидера Владимира Зеленского и глава крупнейшей парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. По его мнению, нашей стране сейчас полезно "побыть Швейцарией" в вопросе с Беларусью. По словам народного избранника, если спешить с заявлениями, то можно получить не слишком приятные перспективы и сценарии. Именно так политик прокомментировал недавнее заявление пока еще белорусского президента Александра Лукашенко о закрытии границ с Польшей и Литвой и усиление охраны на границе с Украиной. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на PavlovskyNews.

"Мы всегда поддерживаем демократические ценности, но не стоит лезть поперед батька в пекло", — подчеркнул представитель Владимира Зеленского.

Неторопливость в вопросе Беларуси народный избранник объяснил тем, что не хочет, чтобы наша страна получила на севере еще один фронт. Также Давид Арахамия связал решение белорусского диктатора с недавно принятым заявлением Рады по ситуации в Беларуси.

"Правильная позиция — не быть первыми. Есть большие государства, которые всегда претендуют на политическое лидерство, пусть они первые и реагируют, а мы будем подстраиваться. Это правильная позиция с точки зрения защиты интересов Украины", — подчеркнул глава фракции СН.

По убеждению Арахамиии, если спешить, то Украина может наткнуться на несколько проигрышных сценариев:

Усиление контроля на границе с Беларусью.

начало так называемой экономической борьбы (когда Беларусь будет завышать пошлины).

По его словам, последний вариант может привести к тому, что государство потеряет несколько миллиардов гривен.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что власть Литвы мгновенно отреагировала на угрозы Александра Лукашенко, а также подчеркнула, что молчать не будет — важнейшие подробности можно найти в нашем материале.