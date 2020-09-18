Нам нужен закон - у Зеленского раскрыли детали плана по реинтеграции ОРДЛО

Для воплощения реинтеграции оккупированных районов Донбасса необходим законопроект с четкими алгоритмами действий по многим вопросам, утверждает вицепремьер Алексей Резников. Документ о переходном периоде в регионе представят в будущем Верховной Раде. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на выступление политика в парламенте.

По его словам, переходный период устанавливается после горячей фазы любого конфликта.

"Его важная часть — это создание механизма переходного правосудия. Согласно принципам ООН, это право на правду и право на справедливость, это компенсация жертвам агрессии, это ответственность. Нам нужен закон об ответственности, нам придется определять, кто такие коллаборационисты, кто преступники, а кто заложники, кто подпадает под амнистию, а кто в коем случае не должен понести наказание сполна... Там будут ответы и о коллаборационистов, и о порядке амнистии и много других важных положений", — пояснил Резников.

Он отметил, Минреинтеграции разрабатывать соответствующие документы в контакте с другими представителями правительства, их позже представят парламента целый пакет.

Принятие в Раде законопроекту о наказании за военные преступления вицепремьер и заместитель главы украинской делегации в ТКГ он назвал правильным шагом. Документ прошел первое чтение.

"Мы не избежим этих шагов и не должны их бояться, потому что каждый из них — это сигнал, в том числе миллионам наших граждан, которые сейчас находятся в заложниках оккупационного режима. Когда они поймут наши с вами подходы к ответственности, они будут знать, чего ожидать, и лишатся страхов. Чем быстрее мы дадим людям понять, как мы видим украинское будущее, тем сложнее будет существовать российском оккупационному режиму", — добавил политик.

Как сообщал ONLINE.UA, реинтеграция оккупированных районов Донбасса под украинский контроль продлится долгие годы, пояснил Алексей Резников. Он назвал потрясающий срок в одно поколение.